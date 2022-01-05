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家長質疑社群留言點名學號班級涉霸凌？學校直接上平台「密版主」

聯合報 / 記者徐如宜徐白櫻／高雄即時報導
一名學生家長在網路社群發現疑似霸凌訊息。 示意圖／ingimage
一名學生家長在網路社群發現疑似霸凌訊息。 示意圖／ingimage

高雄市一名國中家長在以兒子學校為名的iG帳號「靠北XX」，看到內容差點沒暈倒，有留言者直接點名班級、學號，說別人醜、說別人八卦。家長質疑這不是霸凌嗎？被議論的學生會有多受傷？實在太誇張。高雄市教育局表示，學校於得知此事後，立刻透過該平台傳訊告知留言版版主，針對匿名的留言應予把關避免傷害學校同儕，即使是截圖分享，也可能觸犯相關法規。

這位憂心的家長在臉書社群說，因為想了解兒子學校的事情，無意間看到這個IG帳號「靠北XX」，點進去看了一下內容，看了真的差點沒暈倒！現在國中生的言語都這麼犀利嗎？破麻長、破麻短的，看的差點沒嚇死。直接點名班級、學號的說別人醜、說別人八卦，這不是霸凌嗎？

家長反映這個版主好像也是學生，讓人可以匿名發文，完全也不篩選，怕這個IG帳號是助紂為虐，直接幫忙霸凌？身為家長，很害怕哪天出現在版上被霸凌的是自己的孩子。霸凌真的會影響孩子的一生，成為孩子一輩子的陰影。

高雄市教育局表示，關於這所國中學生在社交平台上的不當留言一事，學校於得知後立刻透過該平台傳訊告知該留言版版主，針對匿名的留言應予把關避免傷害學校同儕；另外雖只是截圖分享，也是會觸犯相關法規，應該謹慎審查再分享。教育局會持續督導追蹤學校相關因應作為，以維護學生權益。

校長表示，已找到原始貼文處，告知版主有關網路貼文仍須合乎法理。學校將持續透過學生集會，像是班會，升旗等時間，向學生們重申網路安全與素養，並且透過正式的資訊課程，依課程內容講授相關資安規範。

家長質疑在iG帳號「靠北XX」，看到留言者直接點名班級、學號，說別人醜、說別人八卦，這不是霸凌嗎？圖／摘自社群
家長質疑在iG帳號「靠北XX」，看到留言者直接點名班級、學號，說別人醜、說別人八卦，這不是霸凌嗎？圖／摘自社群
家長質疑在iG帳號「靠北XX」，看到留言者直接點名班級、學號，說別人醜、說別人八卦，這不是霸凌嗎？圖／摘自社群
家長質疑在iG帳號「靠北XX」，看到留言者直接點名班級、學號，說別人醜、說別人八卦，這不是霸凌嗎？圖／摘自社群

霸凌 教育局 高雄市

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