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屏縣府調查教育施政滿意度近9成 議員批華麗數字

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府教育處長江國樑（右）、副處長楊英雪（左），今說明屏東縣府調查教育施政民眾滿意度達近九成。記者劉星君／攝影
屏東縣府教育處長江國樑（右）、副處長楊英雪（左），今說明屏東縣府調查教育施政民眾滿意度達近九成。記者劉星君／攝影

屏東縣府教育處推動「新校園運動」，從改善軟硬體設備提升校園學習環境，屏縣府上月針對施政滿意度調查，教育類中有九項政策民眾滿意度平均達八成以上，其中有七項甚至獲九成以上的滿意度。屏東縣議員陳揚說，華麗數字不知從何而來，教育處人員辛苦不可抹滅，但實際走訪校園，卻仍有許多問題，應讓教學正常化，校園往往因為外務太多，忽略學校基礎的行政業務。

教育處指出，施政滿意度調查由縣府委託具公信力民調公司調查，9項教育政策依滿意度高低排序分別為，設置「學校社區共讀站」94.6%；推動「三級五區」體育人才培育政策93.4%；推動國中小學營養午餐採用「國產可溯源食材」93.1％；改善「校園運動設施」92.2%；長期照顧服務納入國中技藝教育課程91.4%；國中小學建置「智慧學習教育」91.3%；推動老舊校舍重建及廁所整建工程90.4%；推動高中及國中小學教室「班班有冷氣」88.7%與招募「外籍英語師資」加入高中國中小教育88.1%。

教育處指出，這份民調等於是民眾打的成績單，縣府政策的受訪民眾幾乎給予高度肯定，但也發現推動政策中，民眾對高中及國中小學教室「班班有冷氣」知悉度最高，有64.5%，次為國中小學營養午餐採用「國產可溯源食材」、老舊校舍重建及廁所整建工程、改善「校園運動設施」，三項政策知悉度皆超過五成，其餘不到五成，如何讓縣民更瞭解縣內推動各項教育政策，一起關心教育事務，是目前要務。

屏東縣議員陳揚，也是議會教育文化小組成員，陳揚說，不會去抹滅教育處努力，華麗數字不知從何而來，校園還有很多可以進步空間，教育處不能因為這些數字而自滿，應回歸教學正常化，教育處經常辦活動，國中小學校負責承辦活動，導致行政工作量太大，教育處給學校太多外務，反而忽略學校基礎的行政業務。

小學 屏東縣 班班有冷氣

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