北市推跨域英語直播課 小一到高三皆可報名
推動跨域雙語教學，台北市教育局今天宣布，24日至28日寒假期間，將首度於酷課雲推出英語直播課，內容涵蓋小一到高三範圍，包含製造雪火山爆發、心理衛教等，今天起開放報名。
台北市教育局發布新聞稿表示，為了培養學生跨學科雙語學習能力，首度規劃在酷課雲推出55門寒假英語線上直播課程，分為針對小一及小二的初學者課程14門、小三及小四的初階課程15門、小五及小六的中階課程11門、國一至國三的中高階課程10門及高一至高三的高階課程5門。
教育局指出，課程邀請文化國小、民生國中、中正高中等校專業英語教師開設，結合數位科技與多元跨域主題，為學生打造沉浸式學習體驗，例如「雪中作樂」課程將帶領學生製造瓶中雪、雪火山爆發等科學活動；「雙語健康」課程引導學生接納獨特的自己、了解他人心理感受等。
教育局說明，授課時間為24日至28日上午10時至12時及下午2時至4時，課程全程免費，每門限100名同學參加同步直播、共計5500名額，一律透過酷課雲網站報名，報名期間即日起至11日晚間12時，錄取名單於18日公告，每人至多錄取5門課程。
教育局表示，完成課程經認定成績合格者，還可取得台北市政府教育局修課證明數位證書，期望藉此提升學生自主學習能力，同時培養國際視野。
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