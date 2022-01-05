「行動、創新、團隊合作！」研華ACT夢想起飛

ACT夢想家簡報形式多元，頭份國中以VR導覽技術介紹校園中可能的霸凌地點。 圖／研華文教基金會提供

研華文教基金會陪伴學校催生各種創意提案，適逢佳節，舉辦ACT夢想家「夢想起飛組」跨校交流發表會，期盼激發更多學生發揮自己的影響力，勇敢做夢與實踐！

此次參與團隊遍及北中南，包含新北市三多國小、苗栗縣頭份國中、新竹縣峨眉國中，更有雲林縣拯民國小、樟湖生態國中小師生遠道而來。提案主題多元亦是一大亮點，從校園反霸凌、關注文化的地方創生，到環境保育的鱟復育計畫，涵括SDGs各項指標，讓我們看見臺灣中小學生意想不到的創意力及行動力。

研華科技劉克振董事長致詞時，談及推動ACT夢想家的契機，研華科技一直希望透過公益方式回饋社會，某次靜心中小學的徐聖惠主任提議，可以讓中小學生自主發想計畫，老師從旁輔導，以學生為主體提案與行動。「這與研華對於人才培養的初衷不謀而合！能夠經由自己的能力，與他人合作完成任務，正是未來人才所需具備的重要能力。」董事長說道。

ACT夢想家團隊參觀研華科技園區，從中瞭解企業ESG精神。 圖／陶滸攝影

ACT夢想家的宗旨講求「Action行動」、「Creativity創新」及「Teamwork團隊合作」，交流會除了劉董事長全程參與陪伴，還特別邀請專家指導團，包含前教育部周燦德次長、誠致教育基金會李吉仁副董事長、靜心中小學徐聖惠主任、研華文教基金會米君儒總監及聯合報倡議家劉嫈楓主編。學生團隊在發表完夢想提案後，由指導團以提問引導團隊進行再思考，產出可持續精進的方案，朝永續目標發展。

每個孩子都是學習資源中心：偏鄉教育的新風景新竹縣峨眉國中團隊，以關注偏鄉學習困境的提案獲頒國中組代表團資格。「因為受到老師的啟發，想讓世界因我們而變得不一樣。」這些孩子的起心動念，是聽見老師分享大學時創立課輔班，照顧弱勢孩童的故事，於是開始思考自己能夠為別人做些什麼。成員將這樣的關懷轉向自身周遭，進而發現，有些同學因經濟問題，或偏鄉交通不利補習等因素，無法上補習班。如何照顧峨眉在地學生的自主學習？便是這個行動方案的初衷。

從暑假的自主學習計畫，孩子們發現自學過程中無法按規劃進行、環境干擾及拖延心理，讓完全自學可以說是知易行難。「一個人可以跑很快，但一群人可以跑很遠。」於是，這群孩子有了共學的念頭，成立線上社團，成為彼此的學習資源提供者，同學們在家中能隨時提問、即時獲得解答，讓學習不中斷，弭平城鄉差距的學習落差。

不只是成立社團，他們還建立一套制度，每週有管理員輪值來整理提問，讓每位同學的問題都能被重視。社團內貼文不熱絡怎麼辦？細究原因，發現有同學雖然課業上有問題，卻不敢提問，於是他們提出改善方案，開放上傳複習筆記，使學習資源共享。更進一步邀請其他偏鄉學校加入社團，形成跨校資源的連結。

「這群孩子從切身的問題出發，並懷有熱情想要產出結果，甚至是建立跨校連結，都可以看見他們的學習是透過互助、利他精神來創建的。」李吉仁副董事長談到，專題式學習在臺灣教育現場是嶄新的經驗，重點在於孩子能夠發想、分析並解決問題。峨眉國中夢想家的嘗試，是素養教學中從知識學習轉化為能力學習的最佳體現。

峨眉國中積極推廣自主學習，從而啟發夢想家從自學到共學的靈感。照片為峨眉國中師生團隊。 圖／陶滸攝影

夢想來自日常：在生活中發現議題與連結資源小學組的代表團資格由拯民國小獲得，成員藍羿涵分享自己的家庭故事，他觀察到阿嬤過去每天都要量血糖來控制糖尿病，詢問小組同學，發現幾乎每位家裡都有糖尿病患者，因此開啟了團隊想要幫助糖尿病患者的契機。

在資料搜集的前期階段，成員們訪問校護及校內老師學習病理知識，進行探究後，認識到糖尿病主要是因飲食習慣引起，於是定錨了以減醣料理為主的實作，自行研發創意菜單，未來將與社區長青食堂及醫師合作，並在市集進行宣傳。在學校的討論時間不夠怎麼辦？即使是假期，這群孩子仍然不得閒，在家使用視訊會議，每天線上討論，「雖然自己想專題壓力很大，但學習跟收穫非常多。」，馬不停蹄地研擬計畫時間表、預算及工作分配，為了就是將設定好的目標盡善盡美，夢想家的高動能在這群孩子身上展現無遺。

米君儒總監讚賞小組所展現的敘事力，「特別欣賞議題是從家人的故事出發，進而推廣給患者家屬，立場清楚。鼓勵大家思考後續如何推動、延續。」從自身資源出發，連結校園及社區，更以社會資源的力量，邀請大家共同關心糖尿病，呼應了ACT夢想家的宗旨：從生活周遭發現問題，推己及人地解決。

拯民國小四位同學雖然年紀小小，但思考縝密、執行力強大，從自身連結資源邀請大家關懷糖尿病議題。 圖／陶滸攝影

發揚夢想家的利他精神透過跨校交流的方式，開啟中小學生互相觀摩、學習的機會，並將ESG的價值帶回各層級學校及社區。劉董事長期勉各位與會學生、老師，「從自身周圍開始做起，種下利他的種子。」以自身的影響力，發揚利他精神。

ACT夢想家將與聯合報倡議家合作，由兩隊代表團參與明年世界地球日論壇、上台發表專題，讓孩子們的夢想和創意被更多人看見。