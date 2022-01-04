久美國小鄒族傳統建築落成 兩林管處助傳承原民文化

在阿里山鄒族長老安孝明號召下，久美與山美部落青年，共同完成搭建出鄒族傳統建築hʉfʉ，今天下午在南投縣信義鄉久美國小落成啟用，也讓部落族人共同見證已消失70餘年的鄒族赫夫再度重現眼前。

hʉfʉ落成典禮由久美國小古謠隊吟唱歡樂歌、青年頌及sakio kalalo舞蹈拉開序幕，再由長老鑽木取火，交由林務局、南投林管處、台大林管處，將火引進到hʉfʉ火塘，象徵鄒族傳統文化的薪火相傳；緊接進行揭牌及鄒族圍舞。

久美國小鄒族傳統建築hʉfʉ是以國產柳杉木材、孟宗竹、桂竹及五節芒為主要材料，材料的連結用手工以黃藤進行綑綁，搭建過程由鄒族部落長老指導傳承，從原木立柱及上梁、地板回填夯實、火爐基座砌石及屋頂3層芒草滾綁鋪設等，部落族人及國小師生參與其中，深刻體驗鄒族取之大自然的生活智慧與美學觀念。

鄒族長老安孝明說，黃藤在過去是搭建家屋、綁梁柱不可或缺的材料，然而藤材的取得與處理費時費工，新鮮採集下來的黃藤須使用專用剖藤刀，需先去除外殼刺、剖藤及去掉藤肉，剖好藤條尚須經過日曬或煙燻，將水氣去除，經過上述程序後才可以將藤放置乾燥陰涼處保存，待使用前再泡水軟化後進行綑綁，且不同綑綁處都須以不同方式來做綑綁固定。

林務局副局長廖一光表示，久美是南投縣唯一同時有鄒族及布農族共同生活的部落，然而在部落內已不復見到鄒族傳統建築，為協助保留及傳承傳統原民文化，由南投及台大實驗林兩林管處協助，在全台唯二的原住民雙族語實驗教育小學久美國小，以國產優質木、竹材來協助國小設置鄒族傳統建築hʉfʉ，期待未來能作為鄒族傳統文化之重要教育場域。