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培訓金門足球小子 陳玉珍助湖小向教育部爭取教練經費
金門立委陳玉珍辦公室今天表示，暨去年底協助金湖國小催生金門第一座人工草足球場後，為持續充實足球場軟硬體設施，陳玉珍近期再度協助金湖國小，向教育部爭取聘請優秀足球教練計劃，教育部體育署已正式回函同意補助129萬余元，協助金湖國小聘請優秀足球教練指導學生。
陳玉珍表示，金湖國小近900名學生，過去因無球專用場地，致使足球運動風氣受限，如今擁有人工草足球場，對學童來說是一大福音。但光有場地無專業教練指導也不行，因此金湖國小在去年11月上旬，有請她幫忙向教育部爭取補助足球專業教練的聘用經費，以協助推廣足球運動。
陳玉珍辦公室轉述體育署回文指出，111年度教育部同意補助金門縣政府辦理「111年補助直轄市及縣市政府推動學校足球建設工程計劃」經費新台幣129萬8000元。
陳玉珍強調，透過聘用專業教練，能培養基層足球運動人才，強化足球師資、教練及裁判增能，提升足球人力資源。
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