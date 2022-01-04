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新北推「體育教學模組」 體育課不再死板無趣

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
學生們開心地上體育教學模組的球類陣地攻守活動。圖／新北市教育局提供
學生們開心地上體育教學模組的球類陣地攻守活動。圖／新北市教育局提供

新北市教育局為培養學生運動習慣，110學年度共辦理7場次體育教學專業增能研習，吸引約170位體育教師報名參加，以小規模實作方式精進教師專業知能，創新教學寓教於樂，讓體育教學更專業更有趣。

教育局表示，新北市自105年度起配合教育部體育署大力推動「體育教學模組教師認證計畫」，精進教師專業知能，培養學生適應現在生活及面對未來挑戰，並辦理體育教學專業增能研習，讓老師的體育專業能量大躍進。

教育局指出，本學年度共辦理7場次的研習，課程內容包括低、中、高各年級球類模組教學、陣地攻守及體操柔軟平衡、跳躍翻滾等動作教育，課程以小規模實作的方式，讓參與教師透過共同備課、授課、相互觀課及議課，完成反思回饋與創新教學。他們還會上傳教學影片至體育署教學模組網站，經審核通過取得體育教學專業認證，達成專業增能百分百。

國民教育輔導團健體領域國小組召集人鄒惠娟表示，體育教學模組翻轉了一般人對體育課的既定印象，要讓孩子們上體育課時，不被先天條件限制，每個人都能樂在其中。

同榮國小蕭富聲老師表示，以往學生經常跟著老師的哨音一個口令一個動作，著重在動作示範和技能導向的教學。而體育教學模組集結教師同儕智慧共同創新研發，並以主題式遊戲融入教學，如球類陣地攻守與進攻城堡遊戲結合、定向越野與校園慢跑結合，將課堂主導權還給學生，讓每位學生藉由觀察同儕、合作學習及相互砌磋討論提升學習成效。

教育局長張明文表示，有專業的教師，才有成功的教育。體育課是養成日後運動習慣的起點，體育教學模組鼓勵教師不斷創新翻轉教學，讓體育課程突破傳統框架。

體育 教育局

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