台東縣中輟生減少9成 強調落實正向輔導、友善校園班級
國中體育生小傑受傷後回台東讀書，因課業落後沒成就感，校方輔導室主動出擊，透過家扶及社區共同關心並安排心理輔導、參與校外活動，找到小傑烹飪興趣，經2年努力，小傑能友善與同學互動、肯定自己烹飪表現，繼續升學就讀相關科系，這是今年台東縣校園正向管教案例，落實正向輔導助台東校園中輟率降9成、創歷年新低。
台東縣110學年度開始落實正向輔導，辦理正向管教研習、友善校園，全縣共有17個友善班級，110年底統計中輟率已降至0.007%、創歷年新低，也較109年同期大幅減少9成，縣長饒慶鈴感謝教師用心帶班，關懷孩子、個別化輔導，營造有溫度校園生活。
饒慶鈴說，真心關懷讓孩子受到鼓勵及肯定，在愛的環境中找到自我興趣及自信，去年起關山、豐田、卑南及新生國中4所學校，試辦友善班級，透過好書閱讀、心情分享、同樂會表揚等方式，凝聚班級向心力、營造互助溫暖氣氛。
教育處長林政宏說明，去年國中小校園中輟生9月底3名、10月、11月底各1名、12月底2名，中輟率最低達到0.007%，低於前年同期中輟學生數及全國平均數，最重要的是，我們從學生不正常上學就開始關懷，了解不上學原因，要想辦法把學生找回來，讓每位孩子都能受到關懷與肯定，同時要避免學生再輟。
縣府今年辦理校園正向管教案例甄選，共36名國中小教師獲獎，關山國中輔導室主任劉芙蓉分享小傑案例，強調三年來積極不放棄的正向輔導，要真正貼近孩子的心，教導孩子拋去自卑時更應該教他看重自己，聽孩子說話、陪伴他，讓他知道校園有人關心他、在等他回來。
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