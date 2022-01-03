快訊

女醫元旦領唱國歌 眼尖網友認出是「最美熱舞新娘」

蔡總統和高官搭專機輔選林靜儀 顏寬恒問：誰付錢？

學校設光電毀樹？ 台中特教老師批校長失職

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
立委陳椒華（右二）、台灣護樹協會執行長林裕翔（右三）與台中特殊教育學校教師邱祥文（右一），上午在立法院舉行「台中特教學校設光電毀樹 學生環境權 誰來維護？」記者會，指台中特教學校為興建光電設施而大規模破壞校園樹木，未依教育部體育署擬定的相關指引規定移樹。邱祥文老師批評台中特教學校校長邱進興（左二），在事發之後態度消極，未積極向業者求償，甚至違背校內會議決議，不適位校長職務。記者黃義書／攝影
立委陳椒華（右二）、台灣護樹協會執行長林裕翔（右三）與台中特殊教育學校教師邱祥文（右一），上午在立法院舉行「台中特教學校設光電毀樹 學生環境權 誰來維護？」記者會，指台中特教學校為興建光電設施而大規模破壞校園樹木，未依教育部體育署擬定的相關指引規定移樹。邱祥文老師批評台中特教學校校長邱進興（左二），在事發之後態度消極，未積極向業者求償，甚至違背校內會議決議，不適位校長職務。記者黃義書／攝影

立委陳椒華、台灣護樹協會執行長林裕翔與台中特殊教育學校教師邱祥文，上午在立法院舉行「台中特教學校設光電毀樹 學生環境權 誰來維護？」記者會，指台中特教學校為興建光電設施而大規模破壞校園樹木，未依教育部體育署擬定的相關指引規定移樹。要先保護樹木再推廣綠能，才能不損害普設光電讓環境更好之終極目的。

岳祥文表示，學校和廠商為環境教育做了最壞的示範。再生能源的發展，不應該以破壞環境，能源轉型的過程，應該要兼顧環境正義。指業者在校內為興建光電設施，進行樹木修剪與移植之前，未獲學校同意，也未徵詢學校意見，事後還說謊狡辯，提供假資料意圖欺騙學校。

同時邱老師批評台中特教學校校長邱進興，在事發之後態度消極，未積極向業者求償，甚至違背校內會議決議，與業者達成和解，不願依會議決議終止合約。在仲裁庭上，拒絕校內老師入場旁聽發言，並向廠商及仲裁委員表示，樹木修復計畫不會讓老師參與討論，嚴重傷害校園民主精神，侵害學校同仁及學生的環境權，身為教育領導者，顯已不適任。

立委陳椒華（中）、台灣護樹協會執行長林裕翔（左）與台中特殊教育學校教師邱祥文（右），上午在立法院舉行「台中特教學校設光電毀樹 學生環境權 誰來維護？」記者會，指台中特教學校為興建光電設施而大規模破壞校園樹木，未依教育部體育署擬定的相關指引規定移樹。記者黃義書／攝影
立委陳椒華（中）、台灣護樹協會執行長林裕翔（左）與台中特殊教育學校教師邱祥文（右），上午在立法院舉行「台中特教學校設光電毀樹 學生環境權 誰來維護？」記者會，指台中特教學校為興建光電設施而大規模破壞校園樹木，未依教育部體育署擬定的相關指引規定移樹。記者黃義書／攝影

護樹 教育部

延伸閱讀

侮辱公務員加重刑責 時力批可恥

綠推大新竹合併升格 時力籲通盤考量區域重劃

三義魚藤坪溪步道工程毀生態 客委會認定施工違規要罰

公投之夜時力西門町開講 重申三個同意一個不同意

相關新聞

瞎忙2年仍迷惘 高中生怒喊：學習歷程檔案無助生涯探索

高中學習歷程檔案伴隨108課綱上路，明年起至少占大學個人申請兩成分數。政府和民間團體鼓勵學生藉此探索自己，投入自己喜歡的...

體育班、校隊性平案件通報藏黑數 監委要求教育部改進

民國107年爆發高雄梁姓金牌體操教練長期性侵女學生一事，引發社會對於體育班及體育校隊性平事件關注。監察院日前通過調查報告...

新竹縣推動數位閱讀 藉App培養親子共讀習慣鼓勵寫作

新竹縣從去年開始整合各校與公共圖書館資源，還免費發借書證「樂讀卡」給國小學生，讓學生更方便借還書，同時也藉由App讓家長...

學校設光電毀樹？ 台中特教老師批校長失職

立委陳椒華、台灣護樹協會執行長林裕翔與台中特殊教育學校教師邱祥文，上午在立法院舉行「台中特教學校設光電毀樹 學生環境權 ...

學習歷程檔案 高三生：亂槍打鳥

新課綱一大變革是高中學習歷程檔案，至少占大學個人申請兩成分數。儘管政府鼓勵學生藉此探索自己，投入喜歡的選修課並製作小論文...

教部：只要上傳具代表性的資料

不少首屆新課綱高三生指學習歷程檔案淪為「盲目衝量」的軍備競賽，也無助自我探索。高中輔導教師分析，學習歷程檔案相較過去更有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。