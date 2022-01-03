學校設光電毀樹？ 台中特教老師批校長失職

立委陳椒華、台灣護樹協會執行長林裕翔與台中特殊教育學校教師邱祥文，上午在立法院舉行「台中特教學校設光電毀樹 學生環境權 誰來維護？」記者會，指台中特教學校為興建光電設施而大規模破壞校園樹木，未依教育部體育署擬定的相關指引規定移樹。要先保護樹木再推廣綠能，才能不損害普設光電讓環境更好之終極目的。

岳祥文表示，學校和廠商為環境教育做了最壞的示範。再生能源的發展，不應該以破壞環境，能源轉型的過程，應該要兼顧環境正義。指業者在校內為興建光電設施，進行樹木修剪與移植之前，未獲學校同意，也未徵詢學校意見，事後還說謊狡辯，提供假資料意圖欺騙學校。

同時邱老師批評台中特教學校校長邱進興，在事發之後態度消極，未積極向業者求償，甚至違背校內會議決議，與業者達成和解，不願依會議決議終止合約。在仲裁庭上，拒絕校內老師入場旁聽發言，並向廠商及仲裁委員表示，樹木修復計畫不會讓老師參與討論，嚴重傷害校園民主精神，侵害學校同仁及學生的環境權，身為教育領導者，顯已不適任。