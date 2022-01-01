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台南巨人盃青少棒今開打 18縣市40隊參賽較勁

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南建興國中與高雄五福國中對賽。圖／台南市教育局提供
台南建興國中與高雄五福國中對賽。圖／台南市教育局提供

第11屆2022台南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽今天開打，共有18縣市、40隊比賽，今年雖然考量國際疫情取消國外隊伍參賽，但國內各少棒強隊報名仍相當踴躍，包括上屆巨人盃前8強也在參賽名單，維持賽事高度競爭性與精彩度。

南市教育局長鄭新輝指出，本屆40個名額全數開放給國內青少棒隊伍參賽，上屆巨人盃前8強的隊伍都在參賽名單，包含尋求衛冕冠軍的台中市中山國中、桃園市龜山國中、嘉義縣民和國中等青少棒名校，台南市7所青少棒學校也列為參賽隊伍。

市長黃偉哲表示，台南從2012年起舉辦巨人盃棒球錦標賽，今年邁入第11屆，參賽隊伍從第1屆的24隊成長到40隊，成為國內各地棒球隊伍每年競相爭取參賽權的比賽。為了促進與國外球隊交流，第2屆開始邀請日韓外國球隊參賽，前年年已增加為7隊，顯示該賽事受到國內外棒球隊的肯定，成為青少棒選手相互較勁的棒球殿堂之一。

鄭新輝說，巨人少棒隊在台灣棒球史上有著重要一席之地，其中1971年協進國小選手為班底的第1代巨人少棒隊，代表台灣出賽參加第25屆威廉波特世界少棒錦標賽獲得冠軍。今年台南巨人盃青少棒即日起開打，一連5天在文中47棒球場等8個場地熱血競技。

台南 鄭新輝 桃園

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