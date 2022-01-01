師資生「教育實習」1月起有獎助金 每人每月5千元最多領6個月

國內實習教師已近20年沒有實習津貼，教育部規畫2億元的「教育實習獎助金」，將於今年1月起提供全國5000名教育實習學生，每人每月新台幣5000元，至多請領6個月，將由師培大學檢具當學期實際修習教育實習學生名冊，請撥轉付。

師資培育法2002年修正後，教育實習師資生定位從「實習教師」改為「實習學生」，逐步停止給付實習津貼。公共政策網路參與平台曾有民眾提案、台灣師範大學等9校學生會也曾向教育部陳情，希望能恢復教育實習期間津貼，減輕學生的經濟壓力。

教育部於今年9月宣布規畫「教育實習獎助金」，並編列於111年度預算，今年1月起施行。這項政策是為鼓勵師資生參與教育實習，獎勵教學以提升教育實習成效。

教育部指出，師資培育大學將檢具當學期實際修習教育實習的學生名冊撥款轉付。獎助金屬獎助性質，不分師資類別，依師資培育法規定修習半年的教育實習學生，每人每月都可領5000元，最多可領6個月。

不過，由於校園是採學期制，去年8月開始實習的師資生，恐怕只領得到2個月。全教總表示，肯定教育部積極回應，但考量學年完整性，有關「教育實習獎助金」，強烈建議教育部回溯自今年8月起發放，穩定實習老師基本生活，讓準老師們全心投入實習工作。但該提議未獲教育部、立法院採納，將維持原方案。