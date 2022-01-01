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毒品+0！ 跆拳甜心踢走毒誘 教部邀羅嘉翎任反毒大使

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部邀請奧運跆拳道銅牌選手「羅嘉翎」拍攝反毒宣導短片，呼籲青年學子們向毒品說NO。圖／教育部提供
教育部邀請奧運跆拳道銅牌選手「羅嘉翎」拍攝反毒宣導短片，呼籲青年學子們向毒品說NO。圖／教育部提供

「識讀反毒、堅決拒毒、健康人生、毒品+0」，新興毒品日益氾濫，為擴大防制學生藥物濫用，教育部邀請奧運跆拳道銅牌選手「羅嘉翎」拍攝反毒宣導短片，呼籲青年學子們向毒品說NO。羅嘉翎說，當感到壓力的時候，運動是最棒的抒壓方式，拒絕毒品的誘惑，邀請大家跟她一起踢跆拳道。

「羅嘉翎」出生在跆拳道世家，現為大學生，從小參加各大賽事並獲得佳績，兼具健康、清新形象及學生身份，被教育部相中擔任反毒代言人，正面宣導「無毒校園」的學習環境。

教育部表示，防制學生藥物濫用，能維護學生身心健康、社會適應及適性發展，而在預防面，除了提供友善學習環境，讓學生發揮所長外，也依據分齡、分眾原則，也規畫不同的毒品防制宣導重點與模式，並透過親師生的防毒知能提升，讓所有的學生「識毒」而不要好奇「試毒」。

寒假即將到來，教育部呼籲，為強化校內、外安全，家長應注意、防範孩子涉足不良場所遭受毒品危害。

毒品 教育部 反毒

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