疫情攪局！ 公費留學錄取率4成 創歷史新高

教育部今天公布110年公費留學考試錄取名單，今年合格報名人數352人，錄取141名，錄取率達四成創下歷史新高，主因是受疫情影響，考生預期無法出國，導致報名人數比去年少了約200人。

教育部表示，書面成績單則已於昨日寄出，今年度合格報名人數共352人，總計錄取141名，其中「一般公費留學」錄取109名、「勵學優秀公費留學」錄取4名、「原住民公費留學」錄取10名、「身心障礙公費留學」錄取8名及「赴新南向國家公費留學」錄取10名。相較往年近三成的錄取率，今年四成創下歷史新高，推測是受疫情影響。

今年起為配合「關鍵人才培育及延攬計畫」於六大核心戰略產業相關學門增加的一般生10名錄取名額，考試結果則計錄取包括「人工智慧」、「網路通訊」、「新興半導體」、「公共衛生（含疫情管控）」、「老人醫學」、及「農作物安全管理」等6個學門共8位考生。

另也持續配合「新南向政策」，今年「赴新南向國家公費留學」錄取語言、東南亞研究、非物質文化資產、東南亞／南亞法制、性別研究、新媒體藝術（文化產業與國際行銷）及生態學等7個學門共10名考生，預定赴印度、泰國、越南等國家留學。

今年度原住民公費留學預定錄取名額10名，足額錄取10名，錄取的原住民公費留學生出國進修研究領域包括公共行政與政策、音樂、電影、民商法學、刑事法學、社會企業、管理學、城鄉規劃與設計及防災與國土規劃等共計9個不同的專業領域。

教育部說，錄取生需於明年4月1日起至8月31日以前簽訂行政契約，並自行申請符合大學辦理國外學歷採認辦法規定的國外優秀大學校院無條件入學許可，最遲應於113年9月30日以前辦妥出國手續，啟程出國留學。