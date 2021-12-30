判賠解雇師900萬復職又免職惹議 私中：依規定行事

全國私校工會指出，天主教會經營的永年高中疑似以權勢霸凌，侵害教職員工作權。該校一名宗教輔導師十多年前被解僱，歷經11年訴訟，法院判決永年高中須賠償薪資，並恢復職員工作權，未料今年8月返校工作卻派給他非專長本職，因拒絕擔任，又被以曠職記二大過免職，呼籲監察院應關注此案，社會也應扺制侵害人權的惡質私校。

全國私校工會理事長尤榮輝指出，該案當事人原為永年高中宗教輔導師，民國99年被永年高中解僱，歷經11年訴訟後，法院判決永年高中賠償892萬元薪資及利息，並恢復白姓職員工作權，但白姓職員自今年8月返校工作後，永年高中拒絶恢復其宗教輔導師工作，卻口頭告知調為專職守衛，當事人認原受聘為宗教輔導師，守衛非其專長本職，故拒絕擔任守衛，於是學校以曠職將她記二大過免職。

尤榮輝表示，該名職員今年8月回任後，總計被學校藉故記5大過2小過，再次被免職。他認為，永年高中短時間內二度將該職員免職，有刻意刁難、羅織罪名解僱之嫌，研判可能是倚靠權勢，霸凌基層弱勢職員的行為，目的應是挾怨報復並排除異己，已向監察院人權委員會陳情，並請監察院立案調查。

尤榮輝也提到，從許多案例發現，惡質私校的作法就是先侵害教職員，再讓人辛苦去救濟，若教職員救濟成功再把權益歸還，若教職員不敢救濟或救濟失敗，學校就賺到了，而教育或勞動主管機關對於學校侵害教職員權益卻往往坐視不管，這種政府怠惰失職現象值得監察院關注，社會也應扺制侵害人權的惡質私校。

尤榮輝認為，私校編制內職員至今仍被勞動部排除適用勞基法，工作權在法律保障不足下，讓私校職員在職場經常遭受不合理待遇或權勢霸凌，雖一再向教育部及勞動部反映將私校職員納入勞基法保障，但公部門仍互踢皮球，讓私校職員繼續在血汗環境中工作。

校方回應指出，此事悖離事實，該員今年8月返校工作的職務，是依她最後一次工作「餐飲部主任」最接近的領域發出派令，由於原職務非既有編制，經教育部糾正，校方依規定派任該員至所屬單位總務處任職。

校方表示，今年8月期間，每日僅指派該員3小時的工作任務，9月則調回餐飲部，該員開始抗命並持續1個多月，10月下旬改派傳達室職務，該員又抗命1個多月，束手無策下發出公文通知該員，「若未到職就會曠職」，該員雖有在人事室簽到，但因新職務需另外簽到，該員連續7天未到、構成曠職，校方仍通融，每日向該員發出「立即履行職務通知」仍被置之不理，校方依規定召開考核會，針對抗命及曠職記3大過；另2小過為該員在校務會議上胡亂指控，經考核會審議後裁處。

校方指出，該員無教師聘書，身分為職員，返校後有以文字向校方表示「自己是幹事，請指派相關職務」等語，專職守衛即是同單位的職缺，因校內每位幹事都有額外業務，該員則無，因此派任專職，校方依程序指派，也都有發派令給當事人。

另2大過是因該員塗改疫苗黃卡，涉及偽造文書；該員8月20日向學校表示前一日因施打疫苗發燒要請假，因應9月1日開學日，全校全力備戰，校方提前準備，向各職員索取疫苗黃卡，該員稱遺失。

校方8月30日發催繳文件通知單，遭該員在31日的校務會議控訴不友善，開學當日該員再稱施打疫苗未滿14天需請假，因該員當日就屆滿14天，可以快篩劑檢測後入校，該員仍堅持請假，校方此刻察覺該員態度有異，經向該員施打疫苗的醫療院所確認，證實該員謊報打疫苗日期、塗改疫苗黃卡行為屬實。

而該員9月2日上班以手機照片Mail疫苗卡電子檔給人事室，明顯可見日期遭到塗改，包括注射日期除既有印章的印刷體，還夾雜著塗改後的手寫數字，後方醫療院所小章則用水漬弄糊。

校方表示，該員前後在校內發生多次事件，11月學校召開輔導工作會議，希望協助該員進入工作狀況，不料該員中途離席，經向涉及偽造文書，當日會議結束後由校長代表向警方報案，全案函送地檢署偵辦，明年1月4日召開偵查庭。

校方抨擊該員「把國家發的疫苗卡拿來濫用，此風不可長」，強調一直以來都做最後努力，希望取得互信，但很遺憾該員始終未接受，最終只能依人事規章規定記2大過，因達免職門檻，校方12月16日召開專案考核會議，針對該員提出免職考核，本月20日發出停職通知，該員到1月20日前有30天申訴期限，若未申訴即送董事會裁決，預估3月份才會有正式結果。

校方無奈表示，希望真正實情可以公諸於世，而不是只有片面的誹謗之詞；校方也依規定行事，光明正大，會全力配合調查。