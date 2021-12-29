私校不只靠中小學一條龍「續命」 幼兒園也成熱門藥籤

少子女化衝擊，近年不少招生不佳的私校開始思索如何「續命」，才不至於讓校產充公。有的私中打造國小到高中「一條龍」的教育學制，也有私校跟緊國家政策開辦幼兒園，非營利「公辦民營」的合作模式，對不少私校來說，成本低又能守住校產，也是目前不少私校正嘗試的「求生」管道。

教育部昨公布各大專校院最新註冊率，七校不到六成，更有廿校介於「危險邊緣」。根據現行「私校退場條例」草案，一校退場後校產充公，將捐贈給退場基金、中央機關或公立學校。該條文因立委沒共識，決定交付協商，至今仍無下文。

南部有大學停辦之前已承接該縣市唯一非營利幼兒園，雖然大學停辦，經營學校的法人沒有解散，仍然續辦非營利幼兒園。不具名教育界人士點評，藉幼兒園不僅能重新擦亮招牌，還能保住校產續命。

他也提到，不僅位處偏遠的私校有類似做法，就連都會區私校都有這個念頭。該教育人士說，當私校面對同一區域、同質性過高的學校競爭，學生人數自然越來越少，若想守住巨額校產，也只能出此下策。

前實踐大學校長陳振貴長期關注國內少子女化衝擊。他也說，近來確實也有不少學校向他詢問，如何避免校產在退場過程被充公，實際上，只要在同個法人下設不同層級立案的大專、中小學、實驗學校或機構，比如大專停辦，但仍持續經營中小學，或是實驗學校、幼兒園，仍可守住龐大校產。

但當私校一窩蜂開辦中小學或幼兒園，台灣家長團體聯盟理事長彭淑燕則提到，不管是場地，或是學習氛圍都讓人覺得「怪怪的」，校舍管理品質也令人憂心。她也說，少子女化持續延燒，私校改辦幼兒園、中小學理當不是最佳解，呼籲立法部門儘速審議「私校退場條例」，讓體質不佳的私校能完美退場。

全教總幼教委員會主委楊逸飛也提醒，若法人本身體質不健全，或無力承接幼兒教育名義，政府應嚴格把關。他也提到，先前曾有體質不佳的準公共打算退場，政府要收回補助款，反而收不回來。

私立教育事業協會理事長唐彥博則緩頰，私校面臨挑戰就要面對它、接受它、解決它，當學校提出轉型計畫，哪怕幼兒園或是長照，主管機關都要把關，他不認為這是壞事。

教育部表示，依私校法規定，學校法人若經核准設立一所以上學校，其中一所學校停辦，學校法人可繼續經營其他剩餘學校，法人及私校校產、基金管理使用，仍受主管機關監督。