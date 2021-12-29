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台南強化偏鄉小校輔導資源 大北門區辦公室成立

中央社 / 台南29日電

台南市政府教育局學生輔導諮商中心大北門區辦公室今天揭牌啟用，將提供無專輔教師人力的偏鄉小校諮詢服務，並重新盤點整合輔導資源，強化各校學生輔導與諮商成效。

台南市教育局今天在佳里國中舉辦學生輔導諮商中心大北門區辦公室揭牌啟用典禮，教育局長鄭新輝致詞時表示，學生輔導諮商中心在民國100年8月依據學生輔導法成立，並將台南市劃分為6大責任區，同時配置專輔人員在駐校或駐區進行專業服務。

鄭新輝表示，目前中心專輔人員共38名（心理師類別15名及社工師類別23名），提供全市中小學的學生身心健康及全人發展促進與維護，大北門區辦公室設立後，更能透過分區中心的運作來連結輔導網絡。

他說，大北門區辦公室除原有輔導專業服務外，更首創提供無專輔教師人力偏鄉小校諮詢服務，另外，將強化佳里、西港、七股、將軍、北門、學甲共6區各級輔導人員交流，並重新盤點整合輔導資源，強化各級間縱向及橫向網絡聯繫。

學生輔導諮商中心主任吳永清表示，大北門區辦公室配置1名行政督導、1名專業督導，以及6名專輔人員，未來規劃在各分區陸續成立分區辦公室，精進輔導品質。

北門 台南 教育局

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