為人生加值的「思辨演算法」！黃傲天：學校就是批判思考最佳練習場

【探索教育火炬12】

「思辨力」是教育新顯學和108新課綱的關鍵字。教育的目標不只在於讓學生習得知識，更要培養學生思辨人生價值的能力，才能真正儲備面對未來的競爭力。這並非一蹴可及，老師必須循序漸進地帶領學生跳脫框架，用不同的角度翻轉視野，還要把學習融入生活之中……。

議題就在身邊！培養學生思辨能力從生活做起

臺北市私立復興實中教學的一大特色，就是傾向讓學生表達意見，給予較多自發學習空間，也讓學生有舞台展現自己。學校不僅提供多元的選修課程，也打造平台讓學生用英語播報新聞在校內播放，在國文、社會課堂上，老師會帶領學生關心社會、國際議題，討論時事並闡述自己的看法，高中畢業前更會安排學生去攀登雪山、出國實地考察……，藉由這些過程讓學生切實感受「議題就在身邊」，自發地累積思考的習慣，更進一步拉大視野格局，培養寬廣心胸和自信。

私立復興實中打造平台讓學生自製英語新聞節目在校內播放。 圖／黃傲天提供

90後主持司儀展露頭角，總統台下當觀眾

在這樣的教育環境養成下，從幼兒園就在私立復興實中長大的黃傲天，從「太陽花學運」時期就燃起了對公共議題的關注和熱情，那一年，他才高一。在青春徬徨的年紀，黃傲天對學校許多既有文化進行「探究思考」，他質疑學校的服儀規定，甚至對校門口榜單的排序都「很有意見」。黃傲天說：「學校給了我很多題材，像是個大型的批判思考練習場。」

黃傲天在英文音樂劇中演出。 圖／黃傲天提供

高二時，黃傲天獲選為校慶音樂會主持人，讓他更明白自己的專長興趣所在。考上國立台灣大學圖書資訊學系後，他利用暑假參加電視台舉辦的記者主播訓練班，也到台灣玉山科技協會實習，憑藉過去在校內的主持經驗，他在協會專案活動中兼任司儀，從此一鳴驚人，連續好幾年，玉山科技協會都指定由他擔任論壇主持司儀。

黃傲天從高中就十分關注公共議題，大學時參加電視台舉辦的記者主播訓練班。 圖／黃傲天提供

協會20週年論壇和晚宴中，與會人士包括馬英九前總統、蔡英文總統、台積電創辦人張忠謀等大咖，就連一般專業主持人都不見得能hold住的大場面，90後的黃傲天卻在台上展現穩健台風，精準掌控節奏，主持功力備受肯定。

黃傲天擔任玉山科技協會20週年論壇主持司儀。 圖／黃傲天提供

未來職涯思辨：少了漂亮的履歷，我是什麼樣的人?

志向明確的黃傲天，原本該一頭栽入新聞業中，但他卻再次發揮了思辨精神，想要嘗試不同的領域，跳脫框架以幫助自己做出正確的抉擇。

大三時，黃傲天通過甄選，成為蝦皮母公司Sea集團MA種子培訓計畫學員，赴蝦皮新加坡總部、印尼總部參訪。他也和同學組隊參加聯合利華商業競賽，毫無商業背景的他，憑著「要比就要想辦法比贏的精神」，在大賽中一舉奪得冠軍。大三下學期，他遠赴荷蘭交換學生，不錯過任何挑戰自己的機會。

這些輝煌的經歷讓黃傲天求職時如虎添翼，但他卻說：「雖然我的履歷看起來很漂亮，可以為我創造很多機會，但我認為更重要的是：拿掉這些頭銜，我是個什麼樣的人?」

黃傲天大學時遠赴荷蘭交換學生。 圖／黃傲天提供

難忘對新聞的熱愛，找到自己不「窮忙」！

從荷蘭回來後，黃傲天經過一番省思，更加確定自己想要「透過媒體參與公共事務的志向」。他進入香港端傳媒實習，曾參與香港反送中、2020台灣大選、台灣疫情、輿論觀察等報導。從事新聞工作讓他看見文字的影響力，偶爾有閱聽眾告訴他：「看見你報導的議題，讓我覺得不孤單。」他就會感到十分滿足，更加肯定新聞工作的意義。

比起大學時期，每天忙著累積經驗、爭取榮譽，現在的黃傲天多了一份從容睿智。他認為，菁英主義的教育環境常讓學生陷入「窮忙」中，盲目追求社會所認定的光鮮亮麗，但年輕人真正應該要積極努力的，是去理解自己內心的需要，明白自己是個什麼樣的人，同時看見自己的優勢、擁抱自己的軟弱。黃傲天說：「我們很知道要如何為自己的履歷加值，卻不知道如何照顧自己的內心，需要時常自我省思，才能應對人生的各種問題。」

賦予年輕世代一生受用的思辨習慣

離開校園，邁入社會，面對人生各式挑戰與抉擇，需要強大的「思辨演算法」，才能定義價值與意義，開展生活與生命的無限可能。在私立復興實中，培養學生擁有開放性思辨能力，不只是為了訓練邏輯分析、提升表達能力、強化職場競爭力，更是賦予學生貫徹在日常生活中、一生受用的思維習慣，幫助年輕世代在複雜且變化快速的環境中，依然能夠理清自我，洞悉他人，看透世界。

復興火炬：https://www.fhjh.tp.edu.tw/