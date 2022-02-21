看見自己和別人的「閃光點」！盧廉晰：坐冷板凳的日子讓我「生出同理心」

【探索教育火炬11】

在團隊中，能夠自控情緒、換位思考、傾聽溝通、表達尊重的人，通常會比較受歡迎，在職場上的發展也會比較順利。然而，現今少子化時代，許多家庭和學校教育仍較著重於「個人」發展，強調發展潛能、升學績效、適性揚才……，如何才能幫助孩子一面實現自我，一面培養出與別人共感的同理心?讓孩子成為優秀的個體，同時也成為能夠顧全大局的協力人才。

從小就讀私立復興實中的盧廉晰，目前任職於加拿大蒙特婁一間「無人車」新創公司。 圖／盧廉晰提供

「讓我上場10分鐘都好！」打不到球的校隊生涯

目前在加拿大蒙特婁一間「無人車」新創公司從事研發工作的盧廉晰，從小就是團隊中領袖型的人物，跑步、躲避球、舞蹈、音樂樣樣在行，滿口笑容的他在臺北市私立復興實中人際關係非常好。老師給他的評語是「具備領袖特質」，盧廉晰卻謙虛地說自己只是「個性開朗，聲音比較大」。

國一時，盧廉晰因為熱愛打籃球，決定加入復興籃球校隊，他苦練一年，希望國二時有機會能接下學長的棒子上場比賽，沒想到卻因為他的身高在籃球隊中是倒數的，球技也跟其他新加入的隊友有段落差，直到國二下學期，盧廉晰都沒有等到上場比賽的機會。

「拜託，讓我上場10分鐘都好！」他在心裡無聲地吶喊，表面上卻裝作無所謂，不敢讓同學看見他的失落。在比賽場上坐冷板凳，在數理實驗班中，他的課業成績也差人一截，這份挫折感讓盧廉晰陷入深深的低潮，國中生涯慘澹收場。

高中多元學習環境，發現「原來自己並不差」

一直到升上高中部後，盧廉晰才在學校營造的多元學習環境中重拾自信。延續私立復興實中的傳統，高一開學時會舉辦班際籃球賽，藉此凝聚同班同學的向心力，國中時從來沒機會上場比賽的盧廉晰，憑著校隊的實力，在班際籃球賽中帶領隊伍打出美好的一仗，讓他發現「原來自己並不差」，也讓他決定要認真讀書，看看自己的實力能到哪裡。

盧廉晰感謝私立復興實中對他的栽培，用對的方法把他推進頂尖高材生的圈子。 圖／盧廉晰提供

比起國中，高中的課業無論是深度和廣度都增加很多，但在老師生動又清楚的教學下，盧廉晰對數理燃起巨大的興趣，課業成績也逐漸提升，高二時他和同學組隊參加鍾靈盃化學創意競賽，一路過關斬將進入全國決賽。他認為，每一次比賽無論有沒有得獎，都是一次提升自己的機會。賽前老師會認真的培訓他們，比賽中途老師就放手讓他們自己去體驗，比賽過程中必須顧前顧後、關心每一個人的狀況，這都是培養領袖特質的好機會。

在如願考上台大土木系後，盧廉晰也沒有浪費時間，他利用畢業前的空檔，號召同學一起組隊參加新北亞洲捷運盃街舞大賽，獲得亞軍佳績，也為高中生活畫下一個美好又精彩的句點。

盧廉晰(右4)帶頭與同學組隊參加新北亞洲捷運盃街舞大賽，獲得亞軍。 圖／盧廉晰提供

領袖不是要衝到最高，而是要衝在最前面

上了大學之後，盧廉晰遇到很多從第一志願高中畢業的優秀同學，驚覺「他們腦袋跟我不是同一個Level」，讓他更加感謝私立復興實中對他的栽培。盧廉晰說：「我不是最聰明的，也不是最優秀的，但是學校卻用對的方法推我一把，把我推進頂尖高材生的圈子，讓我可以和很多優秀人才交流。」

大二時，雖然盧廉晰轉到台大機械系，但基於同窗好友的情誼和信賴，他繼續留任土木系籃球隊隊長。因為經歷過國中那段無法上場比賽的黯淡歲月，讓盧廉晰能夠放下身段與人相處、去體會不優秀的人在想什麼，也會去鼓勵團隊中跟不上的人。盧廉晰認為，領袖並不是要衝到最高，而是要衝在最前面，並且帶領團隊中的每個夥伴一起往前。他說，「一個團隊要好，不能只有我自己強，需要大家一起變強，如果有1、2個人不夠強，很可能就會拖垮整個團隊，所以領袖要去幫助比較不強的人。」

盧廉晰帶領台大土木系籃球隊在比賽中奪得獎盃。 圖／盧廉晰提供

因為受到台大同儕的薰陶影響，盧廉晰畢業後選擇赴美攻讀碩士，並於碩士畢業後進入加拿大一間「無人車」新創公司工作。在職場上，盧廉晰不僅和同事關係融洽，也十分受到主管的器重。良好的溝通能力、強烈的團隊意識，加上對全局的觀察掌握，使得盧廉晰不管去到哪裡，都是人群中的溫暖小太陽；不只散發自己獨特的光芒，同時也能與別人的光芒相互輝映。

盧廉晰專業與溝通能力兼具，在學校和職場上都十分具有影響力。 圖／盧廉晰提供

美國學者、發展組織領導學的巨擘華倫‧班尼斯(Warren Bennis)曾說：「最危險的神話就是——領袖是天生的。事實正好相反，沒有人是天生的領袖。」研究顯示，一個人的溝通力與影響力，大多來自於後天環境和生活經驗的累積。而「教育」就是提供一個安全的環境，讓孩子在不同的角色中培養換位思考的同理心，也讓孩子經過磨練而變得圓融。「領導力」和「同理心」不是對孩子的「要求」，而是在環境中內化的人格特質，在學習後實踐的素養內涵。

每個孩子都有自己的成長時間表。發現孩子獨特的閃光點，加以積極引導，每個孩子都有機會成為共好世代的卓越領袖！

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