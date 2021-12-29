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台南數位閱讀思辨力 開發適合自己的學習方式

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區文賢國中在歲末年初舉辦一系列「邁向學習之路～親子圖資課」系列活動，引導 學生開發合適自己的學習方式。　圖／文賢國中提供
台南市北區文賢國中在歲末年初舉辦一系列「邁向學習之路～親子圖資課」系列活動，引導 學生開發合適自己的學習方式。　圖／文賢國中提供

台南市北區文賢國中在歲末年初舉辦一系列「邁向學習之路～親子圖資課」系列活動，首場已結束，第2場「數位閱讀思辨力」將於1月8日登場。校長陳一仁表示，圖資老師已耕耘8年，目的在培養學生學習的方法，開發適合自己的學習方式。

首場邀請文賢國中圖資教師團隊蔡佩伶主講，從會考考題帶入關鍵字詞擷取，到心智圖運用整合文章內容。過程中規畫親子共同對話、合作，實際體驗陪伴學習，掌握有效策略。

大港國小六年級學生吳宥希的爸爸表示，許多家長都苦惱要如何培養孩子自主學習的能力，透過此一課程，可以學習如何教導孩子的自主學習能力，跟著孩子一起成長，很感動文賢有這麼棒的課程，決定要讓孩子來此就讀。

文賢國中校長陳一仁說，該校圖資老師努力耕耘了8年，希望讓家長們看見文賢對每個孩子的用心照顧，不僅是課業，更重要的是要培養學生們學習的方法。教學不再只是提供孩子各類教材，更重要的是了解如何學習，每個孩子都可以自己開發合適自己的學習方式，讓學習升級、效果加倍。　

文賢國中「邁向學習之路～親子圖資課」系列活動第二場訂1月8日舉辦，主題為數位閱讀思辨力，為家長及孩子解讀數位時代的遠距學習，協助孩子跟上數位學習遠距教學的腳步，並引導孩子善用手機來學習，培養他們成為超群行動學習者。歡迎國小五年級至國中三年級的學生報名，更歡迎親子共同參加，限額30名，網址https://reurl.cc/Mkr7M4，聯絡電話 (06)259-3224#106、137。

親子 遠距教學 自主學習

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