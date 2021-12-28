快訊

反擊周刊報導 瑞莎：被幫助過的人用最惡毒言語攻擊

國家級網軍？公總臨時雇員「竄改林秉樞維基」 懲處出爐

註冊率最低！東方設計大學：積極招生 3碩士班報考滿額

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
東方設計大學。本報資料照片
東方設計大學。本報資料照片

教育部公布110年度註冊率今年有7校未達六成淹水線，註冊率最低的東方設計大學僅19.06%。校方表示，今年的文化創意設計研究所、美術工藝系及室內設計系碩士班，第一階段甄試報考都達滿額；疫情趨緩後即已積極地投入各種招生活動，及增加媒體曝光度，為明年的招生預作準備。

東方設計大學謝謝外界關心，指今年註冊率不佳，主要上半年受疫情影響，許多的招生活動受阻，加上學校地理位置與知名度相對弱勢，進而減少了學校能直接面對學生對外宣傳行銷的機會，對於透過網路及媒體方式的行銷因應上可能也有所不及，校內已自身檢討。

東方設計大學表示，回歸根本，東方擁有文化創意、美術工藝、影視藝術等藝術設計專業，遊戲動畫、商品及空間等應用設計專業，也有餐飲、設計行銷等民生設計專業。學校透過計畫資源及自身師生的專業能量，在地向下扎根，協助地方社區，像是協助中崙國中及茄萣吉定社區打造景觀彩繪牆，協助田寮崇德社區里民打造適老生活空間及生活輔具等，除了提升外界對本校的好感，了解學校的特色與專長，也善盡大學社會責任。

雖然教育部公布的註冊率可能會影響招生，東方設計大學說，其實學生的各項學習表現也有受到外界肯定，學校會積極致力於學生專業學習與提供資源回饋地方，希望盡快突破所面臨的困境。

註冊率

延伸閱讀

女足踢進全國前五強 永靖國小獲逾兩千萬整修運動場地

高捷「鳳翼天翔」藝術光影秀 奪美國設計金獎

教育實習1月起有獎助金 每人每月5000元

淹水線名單／110年大專校院註冊率出爐 這校不到2成

相關新聞

46個碩博班招生掛蛋、台大也入列 大學主管回應了

教育部今天公布110學年大專校院註冊率，頂尖大學共6個碩、博士班招生掛蛋，包括清華大學全球營運管理研究所碩士班、台灣大學...

46個碩博班招生掛蛋 台大2系所也入列

教育部今天公布110學年大專校院註冊率，頂尖大學共6個碩、博士班招生掛蛋，包括清華大學全球營運管理研究所碩士班、台灣大學...

註冊率最低！東方設計大學：積極招生 3碩士班報考滿額

教育部公布110年度註冊率今年有7校未達六成淹水線，註冊率最低的東方設計大學僅19.06%。校方表示，今年的文化創意設計...

中亞聯大與亞馬遜共創智慧醫療雲創學院 育人才抓商機

由中國醫藥大學、亞洲大學結合而成的系統大學「中亞聯大」，今與亞馬遜網路服務公司AWS （Amazon Web Servi...

以磁力在衛星失效區精準定位 陽明交大提升自駕安全性

國立陽明交通大學資訊學院陳志成教授團隊運用磁力進行隧道內定位的研究，使系統能於衛星定位失效的區域進行定位，增加了自動駕駛...

遊戲融入資訊教育 高雄大學助4千名學生通過畢業檢定

高雄大學宣布導入台灣大學電機系教授葉丙成發起的「PaGamO遊戲化線上學習平台」，將用於資訊能力檢定，把PaGamO遊戲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。