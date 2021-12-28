註冊率最低！東方設計大學：積極招生 3碩士班報考滿額

教育部公布110年度註冊率今年有7校未達六成淹水線，註冊率最低的東方設計大學僅19.06%。校方表示，今年的文化創意設計研究所、美術工藝系及室內設計系碩士班，第一階段甄試報考都達滿額；疫情趨緩後即已積極地投入各種招生活動，及增加媒體曝光度，為明年的招生預作準備。

東方設計大學謝謝外界關心，指今年註冊率不佳，主要上半年受疫情影響，許多的招生活動受阻，加上學校地理位置與知名度相對弱勢，進而減少了學校能直接面對學生對外宣傳行銷的機會，對於透過網路及媒體方式的行銷因應上可能也有所不及，校內已自身檢討。

東方設計大學表示，回歸根本，東方擁有文化創意、美術工藝、影視藝術等藝術設計專業，遊戲動畫、商品及空間等應用設計專業，也有餐飲、設計行銷等民生設計專業。學校透過計畫資源及自身師生的專業能量，在地向下扎根，協助地方社區，像是協助中崙國中及茄萣吉定社區打造景觀彩繪牆，協助田寮崇德社區里民打造適老生活空間及生活輔具等，除了提升外界對本校的好感，了解學校的特色與專長，也善盡大學社會責任。

雖然教育部公布的註冊率可能會影響招生，東方設計大學說，其實學生的各項學習表現也有受到外界肯定，學校會積極致力於學生專業學習與提供資源回饋地方，希望盡快突破所面臨的困境。