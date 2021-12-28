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這所大學19％註冊率全國最低！校方：少子化衝擊加地點影響

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
東方設計大學。本報資料照片
東方設計大學。本報資料照片

教育部公布110年度註冊率今年有7校未達六成淹水線，其中東方設計大學為19.06%。東方設計大學校長葉榮椿去年六月接下重擔，他表示，面對少子化衝擊，學校積極推動產學合作，師生求取競賽表現，並走入社區，強化在地就學，但調整需要時間，還是得一步一步來。

位於高雄市湖內區的東方設計大學，原名東方工專，是全國唯一的設計大學。109學年新生註冊率47.84％，教育部列入專案輔導學校觀察名單，教育部公布110學生新生註冊率19.06%，目前有1500多名學生。

東方設計大學今年3月才歡度55年校慶，傑出校友有作家徐譽庭、網紅四叉貓，還有藝人朱海君、洪晨穎、陳思樺等。

葉榮椿不諱言，學校面對少子化衝擊，再加上地點的限制，影響很大。學校也努力彰顯特色、積極招生，推 動產學合作，鼓勵師生參加競賽、展覽，並將畢業展成果多元展現。學校也與社區結合，參與地方創生，為社區彩繪，美化環境，也讓大家看到學生的創意。

「調整需要時間，還是得一步一步來。」葉榮椿表示，東方是藝術、設計類大學，學生選讀時興趣很重要，因此學校也重視向下扎根，到中、小學宣導帶動藝術活動，希望提高學生對藝術設計的興趣。

教育部 註冊率

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