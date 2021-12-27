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招生變詐騙？香港民團冒用3私大校名招生 遭指假消息

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
香港華夏青年文化教育總會在官網公告台灣3所私校招生資訊，遭爆是假消息。圖／取自gchkyec.org/study-in-taiwan
香港華夏青年文化教育總會在官網公告台灣3所私校招生資訊，遭爆是假消息。圖／取自gchkyec.org/study-in-taiwan

香港華夏青年文化教育總會在官網公告，台灣的明道大學萬能科技大學元培醫事科技大學正招收香港學生，歡迎赴台求學。但有讀者表示，該總會約2個月前已遭撤銷，如今是非法團體；明道大學和萬能科大都指出，他們未與此組織合作，將去信要求下架不實資訊。

經歷反送中運動，想透過留學移民他鄉的香港人漸增。一個名為「香港華夏青年文化教育總會」的民團，在香港延攬港生來台，他們主打自己正替台灣的明道大學、元培科大、萬能科大招生，強調將協助香港青年學生前往台灣留學、就業、定居，還在今年12月18日舉行招生說明會。

不過，旅居香港的讀者向本報投訴，「香港華夏青年文化教育總會」約在2個月前被政府撤銷，如今形同非法組織。明道大學也說，此單位與校方無合作關係，網頁上所載12月18日的線上招生說明會，校方既沒有合作，也沒有參加。

萬能科大則說，創校至今吸引近百名港澳生來台讀書，曾接獲校友來電引荐，參加12月中旬「香港華夏青年文化教育總會」舉辦的香港線上招生活動。但校方僅安排在校的兩名香港同學，以過來人身份，在網上分享在學校讀書和生活心得。

萬能科大更發出書面聲明，指該組織在港已遭撤銷，有違校方正派教學宗旨，校方概不承認此組織打著「台灣」、「桃園」、「萬能科技大學」、「航空暨工程學院」的網站名義進行招生。

教育部國際司透過本報得知此事，也表達關注，不排除進一步查證相關細節。

網路上資訊真真假假，僑外生該如何辨別台灣招生資訊真偽？教育部建議，港生若想來台就學，可直接到海外聯合招生委員會，或台灣各大學官網，查閱官方公告的招生資訊，確保留學權益。

香港 教育部 明道大學 萬能科技大學 元培醫事科技大學

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