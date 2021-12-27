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崇右科大1人管3學院、校安人員當諮商主任 挨轟辦學失靈

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
崇右影藝科技大學多名主管身兼數職，還出現學生諮商中心主任是約聘校安人員等情事，遭外界質疑辦學失靈。圖／取自崇右影藝科技大學粉絲專頁
崇右影藝科技大學多名主管身兼數職，還出現學生諮商中心主任是約聘校安人員等情事，遭外界質疑辦學失靈。圖／取自崇右影藝科技大學粉絲專頁

讀者向本報投訴，基隆崇右影藝科技大學多名主管身兼數職，比如全校3個學院都由同一人當院長；學生諮商中心主任是約聘的校安人員；國際長由行政職員兼任；代理校長蔡長青還兼4個學術主管職，「辦學像玩扮家家酒」。崇右校方回應，所有的主管人事都經教育部核定，並無違背現行法令。

全國私校工會理事長尤榮輝分析，崇右科大目前有教授5人、副教授30人、助理教授22人，看起來不缺兼主管的人手，學校應不需要一人身兼數職。一名教授身兼多個學院主管，恐影響教學品質；此外，該校教務長是辦事員，總務長也由職員兼任，令人匪夷所思。

尤榮輝指出，政府主張大學自治，崇右雖無違背相關法令，但實際運作情形不合常理。他反問「難道教育部容許工友兼司長嗎？」大學自治雖給各校一定自由，但也不該把自治精神玩得那麼不堪。雖然法律沒有明文規範相關人事，但卻是違反教育良心、有失教育專業的作法，相信這不是該校當初辦學的初衷，也不符該校設校時對社會的承諾。

尤榮輝認為，大學自治的前提大學應知道自律，崇右科大不應以「沒有違法」辯解，只要捫心自問「這樣的人事安排是否對得起學生的學費？」、「是否符合教育專業？」就知道對錯，根本不需要他人提醒。

而針對該校一人身兼3學院院長一事，教育部技職司表示，該校不同學院確實涉及不同領域，院長的遴聘，應考量他的學術專業及工作負載。教育部承諾，將函請該校改善。

尤榮輝則說，少子化後，許多私大出現荒腔走板的行政措施，顯示學校內控失靈，自律神經已失調，需要教育部加強外部監理，才能導正。

教育部 崇右影藝科技大學 基隆

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