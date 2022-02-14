成為自己的人生規劃師！周祺鈞：除了朝興趣發展，「目標管理」更重要

【復興火炬10】

哈佛大學曾針對商學院MBA學生進行一項調查，當時的研究結果發現：大多數哈佛學生對未來都沒有明確的目標，只有3%的人不但有明確目標，而且還制定好詳細的執行計畫。10年後，哈佛大學再度對受訪者展開調查，結果發現這3%有明確目標計畫者，平均收入比其他哈佛畢業生高出10倍！

「有目標，才有努力的方向。」這個道理人人都知道。然而，在現今教育體制上，除了升學，孩子是否能有更遠大、更適性發展的目標?家長和師長又該如何帶領孩子找到自己的方向，一步步有計畫地朝理想邁進?

周祺鈞善用目標管理法，幫助自己一步步有計畫地朝理想邁進。 圖／周祺鈞提供

運用80/20法則，達到讀書「最佳投資報酬率」

目前在知名外商管理顧問麥肯錫公司任職的周祺鈞，從小就讀臺北市市私立復興實驗高級中學，高二時他已確定自己將來要讀商業相關科系，在還沒確定將來要讀哪一所學校前，周祺鈞設計了一套高效讀書計畫，目標是「把學測分數衝最高」。他知道自己英、數強，國語文較弱，因此只投入20%的時間維持英、數一貫的好成績，把80%的時間用來對付國文，試圖拉高國文的分數，以達到「最佳投資報酬率」。

除了學測A計畫，周祺鈞同時制定了B計畫，考量到未來在亞洲和大陸市場的發展性，周祺鈞認為赴香港讀大學對於未來職涯或許更具彈性，最後他申請至香港科技大學攻讀風險管理及商業智能系。大學期間，他以交換學生的身分至美國賓州大學就讀一學期，並利用暑假期間在香港J.P. Morgan投信公司擔任暑期分析師。

從私立復興實中畢業後，周祺鈞赴香港讀大學，目前在知名外商管理顧問麥肯錫公司任職。 圖／周祺鈞提供

客製化國語文課程，獨立思考這樣教

大多20出頭的年輕人，在未來真正到來前，都仍在摸索尋出路；但周祺鈞的每一個行動，都已經過縝密的思考和計畫。究竟他廣博的見識、清楚的邏輯以及高效行動力，是如何培養出來的?

周祺鈞認為這和他生長的環境有很大的關係，他從幼兒園時期就在私立復興實中就讀，學校講求課業和課外活動平衡，讓他累積了籌備音樂劇、到偏鄉擔任志工的經驗，高中時他還創立了橋牌社，這些多元的體驗讓他很早就清楚自己的興趣所在。

私立復興實中就讀講求課業和課外活動平衡，提供學生多元化的體驗。 圖／周祺鈞提供

有別於台灣一般的填鴨式教育，私立復興實中非常重視學生獨立思考的能力，數學老師教數學不會只教公式，會把觀念、邏輯都講清楚，讓學生能夠融會貫通；國語文課堂上，老師也會用時事議題作為教材，帶領學生討論，並透過課堂報告，幫助學生把想法整理後再闡述出來，無形中，學生的表達能力就提升了。

周祺鈞(右)與同事合照。 圖／周祺鈞提供

周祺鈞認為，這樣的教育方式幫助他在生活中會很自然地運用3步驟來思考：資訊蒐集、邏輯分析、闡述。這習慣讓他思路清楚，發言時更有結構性，在職場上也常有超乎預期的好表現。

計畫趕不上變化，看見職涯更多可能

儘管周祺鈞求學、求職的路途看似一帆風順，但計畫仍舊趕不上變化。在投信公司實習期間，周祺鈞發現自己對投信產業興趣缺缺，一度對未來的職涯感到迷惘，覺得自己佈局多年的計畫全部都被打亂了。

心煩意亂的他，畢業後回到台灣當兵，沒想到軍中同袍卻帶領他認識了商業顧問這一行，讓他在迷霧中看見一絲曙光。退伍後，周祺鈞即找到理想的工作，商業顧問產業不僅與他的專長和性格特質相合，也讓他能夠快樂的在工作中持續成長。

周祺鈞一度對未來的職涯感到迷惘，最後從投信轉到商業顧問業。 圖／周祺鈞提供

對於很多年輕人不知道自己喜歡什麼，下一步該往哪裡走?周祺鈞建議，「如果不曉得自己喜歡什麼，不妨先思考自己的『目標』是什麼，比如說，如果你的目標是『要養活自己』，那就從實用、出路廣的領域著手，一旦有了目標，方向就會變得清晰。而有了方向以後，仍要持續摸索，才能找到最適合自己的定位。」

周祺鈞認為，每個人的成功都應該要由自己來定義。 圖／周祺鈞提供

周祺鈞鼓勵學弟妹，不要急著去追尋別人眼中的成功，每個人的成功都應該要由自己來定義。設定好目標，然後付出最大的努力，可以為自己負責，又可以回饋父母，為自己所相信的價值繼續前行，就已是10倍豐收的精彩人生！

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