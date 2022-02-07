再厲害，都需要打團隊戰！ 黑豹旗最強女投林庭瑋：一群人一起拚，才能投出逆轉勝好球

【探索教育火炬09】

升學考試，是一個人的武林；但完成一場球賽，卻是團隊的江湖。在當今分數導向、彼此競爭的環境中，如何培養孩子共好的團隊精神，繼而擁有開拓胸襟和領導者思維?透過運動比賽，或許是最直接有效的方式。

目前就讀台大醫學系的林庭瑋，高中時在黑豹旗全國高中棒球大賽創下第一位女投手單場12K的紀錄。 圖／林庭瑋提供

棒球教會我：直到最後一局都有機會逆轉勝

目前就讀台大醫學系3年級的林庭瑋，除了課業成績優異，更是一位卓越的棒球投手，她曾在2016年黑豹旗全國高中棒球大賽中，創下第一位女投手單場12K的紀錄，一共投出7局、135球，許多男高中生都未必能達到這樣的成績。

從小，學什麼都只有3分鐘熱度的林庭瑋，唯獨對棒球情有獨鍾，棒球場上球員的拚勁、比賽的張力，讓林庭瑋恨不得能夠身歷其境，經常對著家裡的牆壁練習丟球。就讀臺北市私立復興實驗高級中學國中畢業旅行時，林庭瑋在海邊投球，被學校老師看見了她的天分和潛力。

國中畢業旅行時，老師發現林庭瑋投球的天分和潛力。 圖／林庭瑋提供

直升上私立復興實中高中部後，林庭瑋重振已荒廢的棒球社，積極招募隊員一起練球。在男多女少的環境下，林庭瑋認為，「和男生一起練球讓我進步更快」。她平日利用午休時間練球，晚上讀書讀累了，就藉由練球來紓壓，假日也會安排時間加強訓練，漸漸鍛鍊出一手出神入化的控球技巧。在黑豹旗大賽中，林庭瑋擔任先發投手，帶領私立復興實中棒球隊拿下首勝。林庭瑋在投手丘上的英姿躍上各家媒體版面，吸引了眾人的目光。

2016年黑豹旗大賽，林庭瑋擔任先發投手，帶領私立復興實中拿下首勝。 圖／林庭瑋提供

贏球的滋味令人難忘；輸球也同樣振奮人心。林庭瑋說，「平時讀書考試都是自己一個人在努力，比賽則是一群人一起追求同一個目標，我很喜歡這樣的感覺。」

「幾乎每場比賽，我們一開始就會被對手拉開差距，但是，落後了也不能放棄，因為棒球比賽直到最後一局都有機會逆轉勝，所以要想盡辦法把分數搶回來……。」只要一提起棒球，林庭瑋就擁有滿腔的熱血和衝勁。

林庭瑋(右列3)喜歡棒球比賽時，一群人一起追求同一個目標的感覺。 圖／林庭瑋提供

課業成績一度下滑，「落後了也要把分數搶回來！」

在課業上，林庭瑋也把這份「逆轉勝」的鬥志發揮得淋漓盡致。私立復興實中提供學生多元學習的機會，林庭瑋高一時被中研院生命科學培育人才計畫錄取，每週都有機會到中研院研習，她也在校內選修程式設計課程、從事山區服務……。別人誇她多才多藝，林庭瑋卻笑稱，「因為有很多嘗試的機會，所以我知道自己喜歡什麼、不喜歡什麼。」

林庭瑋(左4)和同學一起前往山區服務。 圖／林庭瑋提供

高二時，林庭瑋在學校「骨頭DIY」特色課程中發掘出自己對生物的熱情，這門選修課由自然科老師帶領，老師收集豬、羊、青蛙、鱷魚等動物骨頭，各組學生選擇有興趣的動物、拼出骨頭結構……，林庭瑋在這過程中奠定了學醫的志向。同時，林庭瑋也和同學組團參加「智慧鐵人創意競賽」，獲得北區第五名。

「骨頭DIY」特色課程幫助林庭瑋奠定了學醫的志向。 圖／林庭瑋提供

然而，到了高二下學期，數學、英文科目的難度增加，讓林庭瑋一度招架不住；小考都不及格，段考成績也下滑，她自認已經盡了全力，成績卻沒有進展。還好，私立復興實中由於學生人數少，老師對每位學生的狀況都瞭若指掌，當學生有需要時，老師會主動成為學生的後援隊和啦啦隊，不會讓學生自己單打獨鬥。在老師的幫助下，林庭瑋重新調整學習的節奏，暫時放下她熱愛的棒球，專心把課業上的分數「搶回來」，最後成功考取台大醫學系。

林庭瑋考取台大醫學系。 圖／林庭瑋提供

上了大學後的林庭瑋，仍然熱衷於打棒球，並擔任台大女棒社長，她期望自己能夠帶領球隊積極投入比賽，讓更多人體會到棒球的美好。林庭瑋認為，棒球帶給她最大的收穫，就是看見團隊的力量：「在球隊中能夠結交到一群志同道合的朋友，大家一起為同一個目標努力，就算途中失去了動力，別人也會推著你走，直到你把熱情找回來。」

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