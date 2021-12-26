降低疫情接觸推E化 北市校園無現金繳學費逾五成

台北市推出酷課APP校園繳費系統，110學年度學雜費無現金支付比例達55.93%，較上學年度提升逾20%。教育局表示，今年8月推出新版親子帳號綁定2.0升級優化服務，全學層平均綁定率增加20%，連帶帶動校園繳費線上支付比例；另外，北一女中無現金支付比率高達約8成，家長表示，不用出門即可以電子支付或信用卡完成繳費，很符合時代趨勢。

為表彰推廣無現金校園表現優異的學校，教育局辦理「台北市110學年度無現金校園頒獎典禮」，並邀請台北市長柯文哲及教育局長曾燦金頒獎，表揚各學層無現金繳費比例前三高學校，包含北一女中、市立大同高中、和平實小等9間學校。

台北市自109學年度起推出家長以台北市校園單一身分驗證帳號登入酷課APP或酷課雲即可查詢繳費單，今年8月在推出新版親子帳號綁定2.0升級優化服務，家長直接透過酷課APP或酷課雲網站之單一窗口登入、一站式操作即可完成綁定申請，且同一組帳號可同時綁定多位子女。

教育局表示，截至110年11月10日止親子帳號申請率平均69.6%，與109年同時期相較，全學層平均綁定率增加20%，連帶帶動校園繳費線上支付比例，台北市所屬市立高中職、國中及國小家長總申請率分別為51.91%、69.4%及79.39%。另外，109學年度第一學期無現金支付比例34.33%，110學年度第一學期則為55.93%，提升逾20%

北一女中無現金支付比率高達約8成，北一女中表示，校園無現金支付政策，為學校行政及家長帶來多項優點與改變，學校行政端繳費三、四聯單建立作業程序簡便，E化流程降低疫情接觸的危險性，及減少找零等金流負擔，後台系統對帳清楚明確。