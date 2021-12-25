產學攜手！高雄科大團隊研發多項農產加工品為農業加值

為協助國內大宗農產品提升產值，農委會農糧署，歷年來結合國內大專院校及學研單位，運用各式加工技術建構安全衛生農產食品加工製程，提升產製效率，開發可替代進口、具地方特色及外銷競爭力的加工產品；其中，高雄科技大學與各農業產業聯盟攜手，今年研發鳳梨、檸檬、香蕉等多項農產加工品，於今天舉辦「大宗農產加工加工產品發表會」，藉此提高農民收益，盼能促進農業永續發展。

高科大教務長、教授謝淑玲表示，台灣農產品質優良，具競爭力，但碰上量產季時，因滯銷易囤放到腐壞，為提升農產價值，與產業聯盟爭取農業署補助，推動各式加工技術，同時建構安全衛生農產食品加工製成，目前已有鳳梨、檸檬、香蕉及金針花研發出多款加工品。

龍潭果菜生產合作社理事主席何秉洋說，市售蔭鳳梨可用於許多料理，卻因製程有許多食安及衛生疑慮，包裝上均為大容量的罐裝產品，也不利於一般零售，為迎合現代人飲食需求，便成為這次加工品研發考量的重點之一。

高科大學水產食品科學系副教授侯智耀說，現代尋求料理方便、衛生，為符合這項需求，高科團隊推出拆封即可料理，一次一份量的蔭鳳梨醬包，此外，另有蔭鳳梨鱸魚湯、蔭鳳梨雞湯，藉此打入小家庭與調理食品市場。

除鳳梨之外，因台灣香蕉栽種面積大，易受產量影響價格，為協助產季調節，謝淑玲率領的高科團隊，也利用青香蕉開發成香蕉粉、香蕉漿，並結合水產品製程蕉魚片等各項休閒食品，相關產品已在全台60多個店家通路上架。