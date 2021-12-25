快訊

包小柏22歲愛女病逝！　心碎「我失去了一生最愛」

雙北、金門低溫特報！ 今晚至明天非常寒冷 恐跌破10度

台東孩子書屋需要你幫忙 度過疫情明年改建「起家厝」

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
陳彥翰表示，疫情期間書屋的服務並沒有停止。本報資料照片
陳彥翰表示，疫情期間書屋的服務並沒有停止。本報資料照片

台東「孩子的書屋」有10個據點，照顧200多名弱勢家庭孩子，疫情期間弱勢家庭壓力變大，書屋捐款減少、咖啡館無法營業，志工們咬牙苦撐、持續關懷孩子，製作飯盒、麵包供餐，直到9月疫情趨緩收入才恢復，負責人陳彥翰表示，明年要改建起家厝「建和書屋亅，讓書屋成為社區共享空間。

陳彥翰表示，「孩子的書屋亅從父親創立初期30人，到後來增加到300人，目前約服務200多名孩子，1年約需要6千萬才能維持各書屋正常運作，收入來源就靠民間捐款，以及黑孩子咖啡館營收，但今年5至8月期間疫情嚴峻，不僅咖啡館沒收入，相關捐款也少1到2成。

陳彥翰說，疫情對孩子、弱勢家庭壓力增大，家長打零工機會沒了，不僅沒收入，家人每天關在家中，張力大、衝突也可能增加，加上弱勢家庭孩子表達力較差，他和志工們必須花費更多心思，如何在防疫中幫助孩子。

他說，那段期間志工們在書屋做隔板，分時分地關懷孩子、了解需求，同時持續製作飯盒、麵包，分送弱勢家庭孩子們，共同渡過艱難疫情期。

陳彥翰說，感謝聯合報及各界關心，樹屋捐款、運作逐漸恢復正常，目前規畫明年改建「建和書屋」，這棟當年父親創建的「起家厝亅已是近40年老屋，逢下雨就漏水，希望透過「群眾募資亅和「貝殼放大」平台，募款改善老屋教學空間，也要讓社區共用書屋，可在這裡辦活動，讓書屋與社區同力幫助更多人。

陳彥翰表示， 明年願景是改建起家厝「建和書屋」。記者卜敏正／攝影
陳彥翰表示， 明年願景是改建起家厝「建和書屋」。記者卜敏正／攝影
陳彥翰表示，疫情趨緩後書屋志工才有機會與孩子們，更多接觸互動。圖／孩子的書屋提供
陳彥翰表示，疫情趨緩後書屋志工才有機會與孩子們，更多接觸互動。圖／孩子的書屋提供

咖啡館 疫情 弱勢家庭

延伸閱讀

屏東社造力 在地植物變身防疫療癒文創「屏安青草盒」

基隆美的世界社區十多天水壓不足 住戶提水氣炸裝馬達

協會連9年響應新北實物銀行 捐超過12萬5千顆粽子

弱勢戶走不出門就醫 豐醫社區醫療團隊到府敲敲門

相關新聞

育才全年無休 蔡籲寒暑假別太長

當學生最開心的事情之一莫過於放假，不過蔡英文總統昨出席台大「重點科技研究學院」揭牌典禮時提到，建議大學不要有那麼長的寒、...

耶誕節不平靜 境外移入高中生單日確診增6例

國內疫情趨緩，但境外移入個案比例仍高，截至昨日下午5時30分，教育部更新全國學校學生確診案例統計，高中境外移入共增6名確...

產學攜手！高雄科大團隊研發多項農產加工品為農業加值

為協助國內大宗農產品提升產值，農委會農糧署，歷年來結合國內大專院校及學研單位，運用各式加工技術建構安全衛生農產食品加工製...

台東孩子書屋需要你幫忙 度過疫情明年改建「起家厝」

台東「孩子的書屋」有10個據點，照顧200多名弱勢家庭孩子，疫情期間弱勢家庭壓力變大，書屋捐款減少、咖啡館無法營業，志工...

零體罰後 教育怪象「過度罰寫如文字獄 讓孩子拒學」

不少小學生因罰寫寫不完，一直哭，不敢睡覺，或因罰寫無法下課，甚至上廁所時間都被影響。諮商心理師陳志恆近日在臉書發文，向校...

李家同看新課綱考招 「升學機制不停改變 焦慮不會斷」

新課綱首屆考生即將上學測戰場，但考招新制充滿不確定性，台北市五所明星高中校長日前聯袂找上台大校長管中閔，想知道台大將如何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。