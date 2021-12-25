台東孩子書屋需要你幫忙 度過疫情明年改建「起家厝」
台東「孩子的書屋」有10個據點，照顧200多名弱勢家庭孩子，疫情期間弱勢家庭壓力變大，書屋捐款減少、咖啡館無法營業，志工們咬牙苦撐、持續關懷孩子，製作飯盒、麵包供餐，直到9月疫情趨緩收入才恢復，負責人陳彥翰表示，明年要改建起家厝「建和書屋亅，讓書屋成為社區共享空間。
陳彥翰表示，「孩子的書屋亅從父親創立初期30人，到後來增加到300人，目前約服務200多名孩子，1年約需要6千萬才能維持各書屋正常運作，收入來源就靠民間捐款，以及黑孩子咖啡館營收，但今年5至8月期間疫情嚴峻，不僅咖啡館沒收入，相關捐款也少1到2成。
陳彥翰說，疫情對孩子、弱勢家庭壓力增大，家長打零工機會沒了，不僅沒收入，家人每天關在家中，張力大、衝突也可能增加，加上弱勢家庭孩子表達力較差，他和志工們必須花費更多心思，如何在防疫中幫助孩子。
他說，那段期間志工們在書屋做隔板，分時分地關懷孩子、了解需求，同時持續製作飯盒、麵包，分送弱勢家庭孩子們，共同渡過艱難疫情期。
陳彥翰說，感謝聯合報及各界關心，樹屋捐款、運作逐漸恢復正常，目前規畫明年改建「建和書屋」，這棟當年父親創建的「起家厝亅已是近40年老屋，逢下雨就漏水，希望透過「群眾募資亅和「貝殼放大」平台，募款改善老屋教學空間，也要讓社區共用書屋，可在這裡辦活動，讓書屋與社區同力幫助更多人。
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