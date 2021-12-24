蔡英文提議「寒暑假不要太長」 教育界贊同籲彈性學制

台灣大學今天正式設立「重點科技研究學院」，蔡英文總統致詞時表示，台灣必須要加速產業創新腳步，快速培育人才，建議不要有那麼長的寒、暑假，同時也要盡量以英語授課，吸收全世界最好的學生。此話一出，教育界人士皆表示贊同，認為可比照國外「學季」的概念，暑假也可以修學分，讓學習更有彈性。

蔡英文總統在揭牌典禮上提到，這項任務一定要做成功，成功後將可帶領台灣產業發展更上一層樓，為能加速人才培育，各校可以考慮不要有那麼長的寒、暑假，全年無休地快速培育人才。另外，也不只鎖定台灣學生，要能吸引世界最好的學生，因此英文一定要講好，課程應以英語為主。

對於蔡英文總統的這項建議，教育部前部長、台灣教育大學系統總校長吳清基表示認同。他說，國內學制比較制式，因此就有寒、暑假，但像國外有時寒、暑假也是「學季」，學季可用來修學分，好比美國有些學校只有12周，各學季間放假一至兩周。

吳清基說，國家基於人才培訓需求，不反對可讓學制更彈性、更多元，但也不要過度疲勞壓榨，或讓學生對學習厭倦，「學制彈性多元是可以討論的」。

教育部前政次呂木琳也認同這項建議，他說，教育部應該給學校更多彈性，學期制度不要硬梆梆，這不只是因應產業需要，台灣的學制確實比較僵化，贊成給予學校更多彈性。

教育部前部長、中研院院士曾志朗表示，大學確實應該要更有彈性，而在國際化趨勢下，英文教學本來就是大家要推動的事，其實現在大家也已經努力做，這個方向沒有問題。

實際上，台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學組成的台灣大學系統，今年開學日提前至9月1日，除了將學期數由18周調整為「16+2」周外，也評估將於明年起調整為每學期16周，並研議推動第三學期。但受疫情影響，今年各大學開學皆延後兩周，延至9月22日才開學。