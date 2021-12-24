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影／管中閔宣布不續任後與蔡英文首度同框 相談甚歡

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣大學今天正式設立「重點科技研究學院」，當年身陷卡管風暴人物，蔡英文總統、管中閔、教育部長潘文忠三人同框揭牌。記者趙宥寧／攝影
台灣大學今天正式設立「重點科技研究學院」，當年身陷卡管風暴人物，蔡英文總統、管中閔、教育部長潘文忠三人同框揭牌。記者趙宥寧／攝影

歷經「卡管風暴」，台灣大學校長管中閔今年10月宣布不續任校長，管中閔在接受立法院備詢時，坦言不續任的原因是「中間少了一年」，等於坦承自己因卡管案不續任。台灣大學今天正式設立「重點科技研究學院」，當年身陷卡管風暴人物，包含蔡英文總統、管中閔、教育部潘文忠三人同框揭牌，蔡英文總統、管中閔兩人更一路「聊」到入場，現場相談甚歡。

管中閔今年10月在校務會議中宣布將不連任校長，他說，自己在意外的情況下當選，按學校規定，若不續任需要在任期屆滿前14個月於校務會議中報告，不續任的原因主要是考量到年齡，健康無虞，也希望台大能需要更年輕的想法帶領師生向前，預計將於2023年1月7日卸任。

回顧當年「卡管風暴」，管中閔於2018年就任前，因獨董爭議被卡了354天，教育部為此走了三任部長，包含潘文忠、吳茂昆、葉俊榮。教育部事後也頒訂「管中閔條款」，修正兼職處理原則，明定公校教師兼職，包括獨董等職務，須先向學校提出申請並獲核准後，才可以參與提名選任。而在管中閔上任後，潘文忠也回鍋接任教育部長。

台灣大學今天正式設立「重點科技研究學院」，蔡英文總統、管中閔、潘文忠三人同框揭牌，這也是管中閔宣布「不續任」後，三人首度同框。在活動開始前，管中閔與蔡英文總統相談慎歡，兩人更一路「聊」到入場。

管中閔致詞時也融入了「管式幽默」，他說，今天將見證高等教育和高科技產業的新型態學院誕生，高等教育與高科技產業除了都姓「高」，共通處還有三點，包含追求創新與突破、皆面對國際競爭壓力、都需要大量人才，也持續培養人才。而在這三點中，「人才」是其中關鍵，有了人才，才能建立創新優勢，並在國際競爭中脫穎而出。

今日揭牌活動中，國發會主委龔明鑫、力積電董事長黃崇仁、鈺創科技董事長盧超群等合作企業一同出席。

另外，因應管中閔不續任，台大將於明天舉行臨時校務會議，討論「校長遴選委員會組織及運作要點」修正案。

管中閔 潘文忠 教育部 蔡英文

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