學校也有加速器！跨域重現在地礦工懷舊便當
不只新創公司有加速器，學校也有教育加速器計畫！新北教育局長張明文說，新北首創創新教育加速器計畫，成為學校連結產官學研資源，資源整合的教育平台，連接跨校、跨學制及跨領域的管道；同時結合金手培訓計畫，獎勵優秀學生與指導老師。
瑞芳高工校長潘泰伸說，學校加速器計畫由台科大、北科大、雲科大、高應大及屏科大區域課程推動中心，協助偏鄉學校，提供資源連結在地產。例如，新北瑞芳高工整合校內跨科合作、校外課程指導，並結合科大與礦工文化，協助餐飲服務科實習咖啡廳的特教學生，邀請大家一起「好食・憶見」，用美食憶想當年在地文化。
其中，醒吾科技大學商業設計系與瑞工製圖科、機械科，打造出獨樹一格、含礦車意象的餐巾架與外賣餐車；室內空間設計科則創作活潑且兼具在地元素的餐墊、便當提袋，與精巧的木製礦車伴手禮盒。應用英語科學生也加入合作，以簡易外語加入客人的接待服務。
成果展於活動現場營造出「瑞三本礦」的意象，室內空間設計科同學葉真希說，為學校及餐飲服務科的同學設計提袋與餐墊讓她感到十分榮幸。而製圖科同學蔡怡婷、李佳樺、簡佑思則表示，製作餐巾架的過程很開心，從手繪設計圖案、電腦2D繪圖到產出餐巾架，一點一滴從無到有，讓她們覺得很有成就感。
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