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疫後教育市場大調查 5成不滿現有教學平台

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
南一書局今天公布「疫後教育市場大調查」，卻發現有高達5成中小學教師、家長，不滿意現有的線上教學平台。線上教學示意圖。本報資料照片
南一書局今天公布「疫後教育市場大調查」，卻發現有高達5成中小學教師、家長，不滿意現有的線上教學平台。線上教學示意圖。本報資料照片

今年5月疫情嚴峻，全國學校「停課不停學」，南一書局今天公布「疫後教育市場大調查」，發現有高達5成中小學教師、家長，不滿意現有的線上教學平台，更有近7成教師認為線上教學增加了備課時間。專家認為，面對琳瑯滿目的線上平台，具互動功能的一站式平台、簡單易懂的介面將是關鍵因素。

南一書局「疫後教育市場大調查」對象為國中小教師、家中有國中小學生的家長。調查發現，有近5成受訪者對於線上教學平台無感或不滿意，原因包括缺乏互動性、真實性，介面也不友善，另也難掌握學生學習狀況、師生互動不足、教育氣氛不如實體教室。

調查也有近7成教師指出，線上教學平台增加備課時間，主因是超過8成教師是停課後才首次接觸線上平台，不熟悉平台功能，也導致備課時間增加。

南投縣爽文國中教師王政忠表示，具互動功能的一站式平台，搭配簡單易懂的介面，將是提升接受度的關鍵因素。

而在疫情期間，學生平均每日線上學習的時間多達152分鐘，有近4成家長會讓孩子自行使用線上教學平台。

南一書局總經理蘇偉銓表示，少了家長的陪伴與監督，如何協助教師透過現有資源，打破時空限制將同學匯聚在一個虛擬空間，將是教學現場的大挑戰。

該份調查也發現，線上教學平台欠缺真實教室的互動感是最大問題，若能加入虛擬實境科技（如AR、VR，甚至MR、XR等），將能提升臨場感；另外，若能讓每位學生各自擁有一塊線上白板，與教師即時進行問答互動，不僅能提升學習效率，也能增加師生互動的機會。

針對學習進度難以掌握，該份調查也發現，若能開發具備多樣功能的一站式平台，可幫教師整合點名、抽籤、作業批改與繳交等行政事務，有效管理學習進度，家長也能夠快速掌握孩子的學習狀況。

疫情 小學 停課

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