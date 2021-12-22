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性平走進台南校園 學生：月經來了要好好照顧她

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府性別平等辦公室與全球小紅帽協會今天走進港尾國小，讓學生認識月經。圖／港尾國小提供
台南市政府性別平等辦公室與全球小紅帽協會今天走進港尾國小，讓學生認識月經。圖／港尾國小提供

台南市政府性別平等辦公室與全球小紅帽協會合作，今天在麻豆區港尾國小舉辦「2021登月計劃--50/100月經教育課程」，希望讓世界上50%有月經經歷的人，能夠讓百分之百的人了解並認同。

「小紅帽」是國內第一個以月經議題為核心的非營利組織，長期推動月經平權，解決台灣的月經問題，包含月經貧窮、月經汙名化、月經不平等，並推廣更全面、更完整，不分性別的月經教育。

港尾國小四至六年級學生、老師、護理師和部分家長參與月經課程。課程以「成長任務」情境出發，學生化身「小紅帽」，在講師的引導下，從認識身體構造、月經成因與特色，了解經期不適與經前症候群的舒緩方式，學習正向面對月經、與月經相處的方法，以及認識各種生理用品，乃至於如何關心身邊月經週期來臨不適的人，內容充實。

性別平等辦公室科員詹永誠說，台南是第3個設立性平專責單位的縣市，市長黃偉哲重視性平意識，尊重差異，包容多元，而對於不同性別身體構造的了解，就是基本尊重的第一步。協會講師謝佳欣說，每個人都有用最真實的自己，自在生活的權利，希望同處於世界的你我，都不再為月經所困。

六年級學生許識芳說，上了課程後了解更多生理用品的種類和使用方式，對於月經議題的談論，不那麼害羞了。五年級邱奕翔說，雖然男生不會有月經，但應該了解這些知識，四年級孫建成貼心地說，「以後看到有人月經來了不舒服，一定要好好照顧她。」

港尾國小校長李啟榮表示，希望透過月經教育課程，認識身體構造，與孩子一起學習照顧自己，同理他人，共同創造更友善的成長環境。

台南 黃偉哲 護理師

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