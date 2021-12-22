用付出、叮嚀陪學生成長 僑泰3師教育評選獲獎
台中市品德教育典範標竿評選成績揭曉，僑泰高中老師葉慧雯獲班級經營類高中組金質獎、胡雯俐獲銀質獎，蔡佩樺獲國中組金質獎，拿下2金1銀的優異成績，今天3人到中港高中受獎，葉慧雯、蔡佩樺師更受邀在頒獎現場分享班級經營的理念與成果。
葉慧雯以「努力點亮每個星球」為理念，即便班上有著憂鬱症、拒學、逃家等特殊狀況孩子，她總不計較過去，以愛心和耐心陪伴著孩子，並以「生活教育」為核心，陶冶學生成為獨立、負責且有溫度的人。葉慧雯班級經營的用心及對學生的付出，獲得評審高度讚譽。
葉慧雯說，班上的學生讓她重新省視身為教師的使命，也期盼孩子未來能以溫柔敦厚的品行，迎接未來種種挑戰。
蔡佩樺面對資賦優異的孩子，則常教導他們「學習知識，更學做人態度，打破自我中心，強調團隊合作。從班級讀書會到志工服務的策劃，都親自讓孩子參與，實踐「做中學」的教育理念。她在聯絡本、班級群組中每一句溫馨的叮嚀，都化作孩子們成長的養分，陪伴著孩子們的成長，也讓評審為之動容。
蔡佩樺說，教育不只教書，也須「教好人」，希望能繼續透過親子、親師、師生黃金鐵三角一起為孩子努力。她感謝孩子的一路相伴，盼學生在求學過程學習對己負責、對人感恩、對事盡心、對物珍惜的道理。
胡雯俐以「寬容」與「等待」作為帶領班級的起點，尤其重視孩子的反思力及自主性，也強調感恩的重要。在疫情期間，她帶領學生討論、策畫，並製作手工肥皂回贈縫製口罩套的流行服飾科學生，讓學生能恆念物力維艱，珍惜他人的付出並回饋。
校長温順德說，僑泰高中長期致力落實品格教育，多年來師生獲獎無數，不僅榮獲教育部品德特色學校、台中市品德標竿學校獎項肯定；近五年來，更推薦14位老師參加班級經營典範標竿評選，共獲9金5銀，遙遙領先台中市各校。他除了恭喜3位老師用心投入班級經營，更感謝校內每一位為教育付出的師長，以生活教育為起點，陶冶學生良好品行，共同打造有品、有溫度的校園。
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