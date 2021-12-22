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用付出、叮嚀陪學生成長 僑泰3師教育評選獲獎

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市品德教育典範標竿評選成績揭曉，僑泰高中校長温順德（左起）恭賀老師葉慧雯獲班級經營類高中組金質獎、蔡佩樺獲國中組金質獎，胡雯俐獲高中組銀質獎。圖／僑泰高中提供
台中市品德教育典範標竿評選成績揭曉，僑泰高中校長温順德（左起）恭賀老師葉慧雯獲班級經營類高中組金質獎、蔡佩樺獲國中組金質獎，胡雯俐獲高中組銀質獎。圖／僑泰高中提供

台中市品德教育典範標竿評選成績揭曉，僑泰高中老師葉慧雯獲班級經營類高中組金質獎、胡雯俐獲銀質獎，蔡佩樺獲國中組金質獎，拿下2金1銀的優異成績，今天3人到中港高中受獎，葉慧雯、蔡佩樺師更受邀在頒獎現場分享班級經營的理念與成果。

葉慧雯以「努力點亮每個星球」為理念，即便班上有著憂鬱症、拒學、逃家等特殊狀況孩子，她總不計較過去，以愛心和耐心陪伴著孩子，並以「生活教育」為核心，陶冶學生成為獨立、負責且有溫度的人。葉慧雯班級經營的用心及對學生的付出，獲得評審高度讚譽。

葉慧雯說，班上的學生讓她重新省視身為教師的使命，也期盼孩子未來能以溫柔敦厚的品行，迎接未來種種挑戰。

蔡佩樺面對資賦優異的孩子，則常教導他們「學習知識，更學做人態度，打破自我中心，強調團隊合作。從班級讀書會到志工服務的策劃，都親自讓孩子參與，實踐「做中學」的教育理念。她在聯絡本、班級群組中每一句溫馨的叮嚀，都化作孩子們成長的養分，陪伴著孩子們的成長，也讓評審為之動容。

蔡佩樺說，教育不只教書，也須「教好人」，希望能繼續透過親子、親師、師生黃金鐵三角一起為孩子努力。她感謝孩子的一路相伴，盼學生在求學過程學習對己負責、對人感恩、對事盡心、對物珍惜的道理。

胡雯俐以「寬容」與「等待」作為帶領班級的起點，尤其重視孩子的反思力及自主性，也強調感恩的重要。在疫情期間，她帶領學生討論、策畫，並製作手工肥皂回贈縫製口罩套的流行服飾科學生，讓學生能恆念物力維艱，珍惜他人的付出並回饋。

校長温順德說，僑泰高中長期致力落實品格教育，多年來師生獲獎無數，不僅榮獲教育部品德特色學校、台中市品德標竿學校獎項肯定；近五年來，更推薦14位老師參加班級經營典範標竿評選，共獲9金5銀，遙遙領先台中市各校。他除了恭喜3位老師用心投入班級經營，更感謝校內每一位為教育付出的師長，以生活教育為起點，陶冶學生良好品行，共同打造有品、有溫度的校園。

僑泰高中老師蔡佩樺獲台中市品德教育典範標竿評選國中組金質獎，胡雯俐獲高中組銀質獎，今天受邀在頒獎現場分享班級經營的理念與成果。圖／僑泰高中提供
僑泰高中老師蔡佩樺獲台中市品德教育典範標竿評選國中組金質獎，胡雯俐獲高中組銀質獎，今天受邀在頒獎現場分享班級經營的理念與成果。圖／僑泰高中提供
僑泰高中老師葉慧雯獲台中市品德教育典範標竿評選班級經營類高中組金質獎，今天受邀在頒獎現場分享班級經營的理念與成果。圖／僑泰高中提供
僑泰高中老師葉慧雯獲台中市品德教育典範標竿評選班級經營類高中組金質獎，今天受邀在頒獎現場分享班級經營的理念與成果。圖／僑泰高中提供

台中市 憂鬱症 教育部

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