北市動物園與台大攜手復育螢火蟲 明年4月可望校園賞螢
台北市立動物園與台灣大學攜手合作，積極進行水生螢火蟲復育工作，使校園生態更豐富。動物園表示，繼今年8月底先行野放田螺，以提供螢火蟲食物來源後，台大校長管中閔與動物園副園長朱孝芬今日共同於台大農場作物標本園的水圳中，野放動物園所捐贈的螢火蟲幼蟲，期盼明年4月夜晚能在校園內見到一閃一亮的螢火蟲漫天飛舞。
動物園表示，此次復育經費由台大校友「50重聚」捐贈，由校園規劃小組及台大農場共同推動，希望能增進校園生物多樣性，並提升台大校園環境品質。螢火蟲復育基地在台大農場作物標本園內，目前已經建構出乾淨、親水的自然環境，並已先於今年8月時，野放田螺做為黃緣螢幼蟲食物來源，再經過4個月的生態圈營造及維護管理，現在正是野放黃緣螢幼蟲的成熟時刻。
管中閔感謝1966年畢業的B51級台大校友熱心捐贈復育經費，以及動物園慷慨捐贈1200隻黃緣螢幼蟲，與台大一起為生態環境永續齊盡心力。管中閔說，環境永續已是人類的普世價值，生物多樣性則是實現環境永續重要的一環，期盼校園內未來除了有大家熟知的領角鴞、黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹、五色鳥與赤腹松鼠外，還能在台大農場見到無數隻螢火蟲一閃一閃放光芒。
朱孝芬表示，動物園很幸運地座落在仍有螢火蟲分布的淺山地區，昆蟲館飼養和繁殖螢火蟲轉眼已經超過20年，族群相當穩定。黃緣螢在野外1年可以繁殖2代，在圈養環境下甚至可以繁殖到3代。這次也特地挑選了健康、體態大隻的幼蟲，希望透過黃緣螢幼蟲野放的活動，能喚起學生對生態環境的重視，打造與自然相融合的生態城市。
動物園指出，台大農場的螢火蟲復育工作共分為三個階段，第一步是由校內的昆蟲系、園藝系及農場專家共同努力，打造乾淨、親水的自然環境，做為黃緣螢幼蟲的合宜棲地；第二步為野放田螺，形成食物鏈，建構螢火蟲的食物來源；第三步於今日野放螢火蟲幼蟲，期待2022年4月春季來臨時，能見到如繁星閃亮的螢火蟲飛舞。
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