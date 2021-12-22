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成功特教學校迎3陸龜教孩子溫和堅毅 再造校園美感環境

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市成功特殊教育學校迎來「陸龜」嬌客，師生輕輕觸摸學習與動物相處。記者徐如宜／攝影
高雄市成功特殊教育學校迎來「陸龜」嬌客，師生輕輕觸摸學習與動物相處。記者徐如宜／攝影

高雄市成功特殊教育學校今年迎來3隻「陸龜」嬌客，讓學生很興奮。校長蔡鴻文表示，為了幫助特教生適應社會，走入人群，同時學會照顧小動物，特別選了動作緩慢、溫和的陸龜，成為特教生最好的朋友。孩子輕輕觸摸陸龜，覺得可愛又很療癒！

身心障礙學生有時動作較緩慢，哪一種動物比較適合障礙孩子者照顧和飼養？成功特殊教育學校一再嘗試，從貓咪、爬蟲類、昆蟲、鳥類等上著手，最後認為「陸龜」最合適，主要是與障礙孩子一樣慢活、溫和、堅毅。

學校今年喜迎三隻蘇卡達象龜、亞達伯拉象龜和黃腿象龜進校，飼養就面臨不少頭痛的問題，臨時搭建了簡易的龜園，卻忽略了陸龜雖溫和卻有堅毅不拔的毅力，還會挖土，結果竟然逃出龜園，教師竟然在大門口、圍牆邊發現牠的蹤影。如果沒有及時發現，陸龜很可能就逃家成功。

蔡鴻文說，尋回陸龜後，校方很認真的思考，是不是該給陸龜一個適合的家？如同教育身障生的概念「因材施教」、「適才適所」。於是配合近年推行的美感教育，校方向教育部申請校園美感環境再造計畫補助，為陸龜建造一個實用又具美感的家，也為障礙孩子打造一條新美感農食步道。

蔡鴻文表示，過去特殊教育常強調要身障生進行職業訓練，用了很多資源及支援協助身障生進入職場、走向人群，成功特教學校逆向操作，從不一樣的角度教育身障生，以重度、極重度身心障礙學生為主，配合108新課綱素養導向教學，希望能透過特色課程培養出身障生的照顧能力，因此開設「動植物照顧」課程。

成功特教學校的美感校園環境，包含美感農食步道、樹下休憩區、陸龜的家及農食教室，成為亞洲新灣區裡一塊生氣盎然的綠地。陸龜的家除了為陸龜營造合適的生存環境，也讓身障生能更容易照顧、接觸陸龜；龜園也融入了學生創作的陶板畫。

高雄市成功特殊教育學校迎來「陸龜」嬌客，讓特教生學習與動物相處。記者徐如宜／攝影
高雄市成功特殊教育學校迎來「陸龜」嬌客，讓特教生學習與動物相處。記者徐如宜／攝影
高雄市成功特殊教育學校迎來「陸龜」嬌客，讓特教生學習與動物相處。記者徐如宜／攝影
高雄市成功特殊教育學校迎來「陸龜」嬌客，讓特教生學習與動物相處。記者徐如宜／攝影

身障 教育部

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