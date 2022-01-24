培養贏在未來的「提問力」！台大醫學系黃家冠：有興趣，才會有問題

【探索教育火炬08】

目前就讀台大醫學系的黃家冠從小喜歡問問題，他認為提問、思考是讓自己進步的關鍵。 圖／黃家冠提供

在108課綱強調思辨與理解的核心素養下，「獨立思考」成為孩子非常重要的能力，而啟發思考的前提，是要先問對問題。老師的「提問力」可以引領學生進入深層的思考；學生的「提問力」更將幫助自己找到人生的方向和答案。

翻轉學習讓學生「頭腦不會被框住」

「地震是先上下搖還是左右搖?」「落葉大多是正面朝上還是背面朝上?」在私臺北市私立復興實驗高級中學的課堂上，經常可以看見老師引導詰問造就的課堂精彩。有別於傳統教育方式「老師講，學生聽」，私立復興實中的課程設計著重學生的自主性。從小學開始，社會科每學期會用報告代替一次段考，每個孩子都必須上台說出自己的想法。國中更規劃社會和自然專題課程，帶領學生外出參訪或田野調查，把課本上教的知識與實境生活結合，並鼓勵學生自己發想問題、探究答案、發表結論，翻轉學習的方式讓學生「頭腦不會被框住」。

私立復興實中每學期都會帶領學生外出參訪，把課本上教的知識與實境生活結合。 圖／黃家冠提供

在這樣的訓練下，即使是個性害羞內向、不善於表達的孩子，也能漸漸自信蛻變，找到自己獨特的光芒。在師長眼中，黃家冠是個「愛傻笑、樸實的孩子」，和老師說話時會保持1公尺距離，即使是這樣，黃家冠仍經常利用下課時間跑去找老師問問題，因為他從小就在私立復興實中讀書，和老師之間早已培養了深厚的情誼和熟稔度。

多問、多查，晉升奧林匹亞「地科狂人」

黃家冠在高中之前課業成績並不出色，他非常喜歡看課外讀物，尤其是自然科學、天文、生物相關領域的書籍。當他在書本上發現問題時，他就會抓住老師拼命問。老師通常不會直接告訴他答案，而是提供他資源，教他如何「自己找答案」。黃家冠把不懂的問題寫下來，做成一本筆記本，一題一題地去尋找答案，正是因為他經常觀察到大多數人不太會注意到的細節，讓他高中時成績突飛猛進，一路衝到校排前3名，並組隊參加「智慧鐵人競賽」通過複賽。

黃家冠和同學組隊參加「智慧鐵人競賽」通過複賽。 圖／黃家冠提供

高一時，老師鼓勵黃家冠參加奧林匹亞地科競賽，沒想到他竟一鳴驚人，入選為國家代表隊，和其他3位同學一起赴日比賽，那一年，台灣隊摘下4金，黃家冠的個人成績更是世界第一，被同學譽為「地科狂人」。在接受媒體採訪時，黃家冠謙虛地說：「我是生活在地球上，本來就要對自己居住的地方有所瞭解。」

2016奧林匹亞地科競賽，台灣隊摘下4金。 圖／黃家冠提供

黃家冠在奧林匹亞地科競賽中個人成績世界第一，被同學譽為「地科狂人」。 圖／黃家冠提供

奧林匹亞地科競賽國家代表隊獲總統接見。 圖／黃家冠提供

面試甄選醫學院失利，指考展現硬實力

儘管擁有如此優異的表現，黃家冠在大學學測甄選時，因為面試成績較低，並沒有被台大醫學院錄取，讓黃家冠備感挫折。他知道口語表達是他的弱項，早已在這方面下足功夫去準備，孰料結果還是不如預期。然而，達成目標的道路不只一條，在老師的鼓勵下，黃家冠力拼指考，果然一舉考上台大醫學院。現在的他，依舊保持愛發問的習慣，他期待自己將來能從事醫學研究，致力於疼痛醫學，從醫療端提升大眾的福祉。

針對台灣學生不愛發問的常態，黃家冠表示，「如果你對某個科目沒興趣、不好奇，當然就沒問題，但對於自己有興趣的科目，你會想了解多一點，自然就會有一堆問題想問。」

黃家冠認為，你有興趣，就會有問題；而你的問題，決定了你的邊界。透過刻意的提問，可以帶動思考，豐富知識，這正是教育與學習的本質。

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