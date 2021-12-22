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雙語教育不斷電 新北與外師合作辦寒假營隊
新北積極推動雙語教育，外師拓客任務營隊辦理至今邁入第6年，今年教育局與33位外籍教師合作開營隊。課程內容包含荒島求生計、星際漫旅、騎士精神、家徽製作、部落探險記等，讓新北學子們在假期之餘，也可以感受生活化的英語學習趣味。
教育局表示，今年度有34校自行或共同開辦共33梯次的營隊。國中英語輔導團負責外師專案小組教師吳芳蕙說，外師以自己本身興趣及專長，與中師共同設計主題互動課程，透過提問、思考、手動、合作等方式，讓學生在英語轉環境中發揮創意。報名將於12月29日下午5點，可至新北市中小學寒暑期育樂營專屬網站平台（http://camp.ntpc.edu.tw）線上報名。
中和高中推出「品牌設計與網版印刷」的主題課程，讓學生親自設計商標及海報，不僅了解商標構成原理，也習得網版印刷技法實用技能；青山國中小則推出「荒島求生記」課程，結合模擬體驗、尋寶遊戲及升火和野炊等戶外求生技能，在仿造戶外生活同時又能學習生活英語。曾參與營隊的三多國中八年級同學李佳珍說，記得當時外師在室內以簡單道具模擬冰上曲棍球運動，大家都玩到欲罷不能。
教育局長張明文指出，新北市自108學年度開始推動雙語策略聯盟，110學年度共12國中參與，透過校際間師資互助及資源共享，集合多種科技教學資源分享教案、研習及成果發表會。另外，自109學年度起推動高國中的中外師雙語協同教學，今年有35所學校進行，外師與中師每周至少有6堂的雙語協同教學將雙語融入各類課程，搭配各校英語情境教室，讓新北學子在豐富多元的學習情境中成長。
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