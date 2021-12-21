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基隆社團聯手捐贈3905本英語圖書、繪本 助攻雙語教學

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市為愛傳承關懷協會等社團，今天捐贈3905冊進口英文書籍給市府，協助學校推動雙語教學。記者邱瑞杰／攝影
基隆市為愛傳承關懷協會等社團，今天捐贈3905冊進口英文書籍給市府，協助學校推動雙語教學。記者邱瑞杰／攝影

基隆市為愛傳承關懷協會及國際扶輪社、獅子會等社團，今天捐贈市價近132萬元的3905冊進口英文書籍，由基市府分送國中、小學運用，協助市府推動雙語教育一臂之力，希望更多孩子養成自主閱讀好習慣，增進英文能力，在未來雙語新時代能有更好的表現。

基隆市教育處今天上午在市府2樓貴賓室舉辦捐贈儀式，林右昌代表收下圖書後，回贈感謝狀向為愛傳承關懷協會理事長童秉浤、基隆扶輪社長陳峙霖等人表達謝意。社團人士展現社會溫情，共同捐贈英語文學、漫畫、繪本和共讀書箱，讓市府推動雙語教育有更多資源，也有助孩子們養成自主閱讀學習好習慣。

林右昌表示，基市幾年前比照雙北在小一推動雙語教育，今年再推動部分雙語小學轉型。國中雙語學校也已經上路，選出3所成立雙語國中，銜接雙語小學。基隆市投入雙語教育的努力，絕對跟雙北並駕齊驅，學校老師在雙語課程設計等方面，也投注非常大的心力。有了社會資源加入，一定可以更順、更好，學生拿到這麼多漂亮新穎的書籍，一定會非常開心。

童秉浤說，這些英文書籍是由本市英文教師團隊挑選，相信應該非常適合基隆市小朋友閱讀，希望小朋友不要害怕閱讀英文。協會明年度還有個計畫，就是想請市府幫忙舉辦比賽和成果展，邀請小朋友踴躍投稿，再請教師團評比，得獎的小朋友都可獲得協會的獎勵品，鼓勵小朋友盡量的學習。

教育處今天安排中興國小兩名小朋友，在捐贈儀式呈現英文學習成果。因應未來雙語新時代，教育處會陸續與民間單位合作爭取資源挹注，提供學生更多元學習機會，拓展孩子的國際視野。

基隆市教育處今天安排中興國小兩名小朋友，在捐贈儀式呈現英文學習成果。記者邱瑞杰／攝影
基隆市教育處今天安排中興國小兩名小朋友，在捐贈儀式呈現英文學習成果。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌（左）致贈感謝狀，向捐書的為愛傳承關懷協會理事長童秉浤表達謝意。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌（左）致贈感謝狀，向捐書的為愛傳承關懷協會理事長童秉浤表達謝意。記者邱瑞杰／攝影

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