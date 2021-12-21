高市專幼被批血汗工廠 教育局：未違反法規已爭取增設

全國教育產業總工會今天表示，高雄市專設幼兒園沒增置教保服務員，導致老師們下班後必須留下來做行政工作，影響身心及家庭生活甚鉅。高雄市教育局說明，並未違反法規，已積極爭取專設幼兒園額外增置教保服務人員。

全教產指出，高雄公立專幼目前僅剩5園，招收學生人數皆達150人以上，高雄依法應每園增置2名教保服務人員，台北市、台中市、桃園市、台南市、新北市於2019年起至今年2月，均已增置人力，唯獨高雄市「無增置人力」。幼教現場堪比血汗工廠，教保服務人員從早上上班至下午放學，都無法擁有休息時間，專幼作息時間表裡的中午用餐及午休時間，幼生均需教保服務人員在旁密集照顧，老師每天累垮。

高雄市教育局表示，依幼兒園行政組織及員額編制標準第7條規定，公立學校附設幼兒園之員額編制，依幼兒教育及照顧法第16條第4項及第5項規定，配置專任教保服務人員，並「應」再增置教保服務人員1人。專設幼兒園招收人數在150人以下者，「得」再增置教保服務人員1人；逾150人者，「得」再增置教保服務人員2人。

教育局表示，高雄市國小附幼均已依規定增置教保服務人員。依規定專設幼兒園依招收幼生人數，「得」增置教保服務人員1至2人。高雄市並未違法，但也注意到教育現場需求，對於專設幼兒園額外增置教保服務人員案，已於今年提請市府相關會議審議，將就幼教法規適用裁量及高雄市教保服務人員配置等問題，研議相關配套，積極爭取專設幼兒園增置教保服務人員。