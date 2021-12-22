立志當暖醫指考奪雙冠王 三貝德個人化學習助圓夢

「望子成龍」、「望女成鳳」一直是家長們心中的期盼，希望孩子透過自主學習、依循成功經驗，如願實現夢想；若說教育擁有翻轉命運的力量，那麼夢想，便是鼓勵人生奮戰不可或缺的動力。

升學王學員林煒宸學業表現優異，於110指考奪得高分並達成全宜蘭縣第二、三類組雙冠王成就。 三貝德／攝影提供

今年甫從羅東高中畢業，應屆錄取國立臺灣大學醫學系的升學王學員林煒宸，正因懷抱行醫夢想，國高中時立定目標，以醫學系為第一志願努力不懈，於110年度指考奪得高分，更達成全宜蘭縣第二、三類組「雙冠王」的非凡成就。

遇暖醫立下從醫志願 活用數位工具提升實力

「小時候害怕醫療器械聲音，就在診療台上哭鬧，結果被醫生又兇又吼。」林煒宸說，幼時遭醫師嚴厲斥責，對就醫產生陰影，直到轉介至另外一位醫師門診，經其耐心且溫柔的撫慰後，才願意配合治療，也讓他心中萌發成為同樣體貼助人的醫師夢想。

林煒宸善用「升學王」數位學習工具，觀看名師教學加強觀念，藉百萬題庫練習多元題型，增進應考實力。 三貝德／攝影提供

想要考入競爭激烈的醫學系，關鍵在於紮實的學習安排。「超前複習就是我的讀書訣竅。」林煒宸不藏私地分享，每晚會安排1～2小時課前預習、1～2小時複習，甚至超前複習幾天後的考試內容，免去被進度追著跑的壓力。

面對他較不擅長的國文、物理科目，更善用「升學王」數位學習工具，每週花上6～7小時觀看名師教學、加強吸收觀念，藉難易度可自訂的百萬題庫練習，熟悉多元題型，逐步增進應考實力。

三貝德教育集團教育長范玉璋說，三貝德以科技翻轉教育，推出K12數位學習產品與服務，作為大家的學習後盾。 三貝德／攝影提供

科技數據實現因材施教 搭配108課綱全面升級

三貝德教育集團教育長范玉璋表示，三貝德以科技翻轉教育模式，深信教育能改寫孩子未來，精心研發K12數位學習產品，主力代表作如：國小生專屬的「小學王」、國高中生適用的「升學王」。提供符合教育部課綱的教學內容，亦推出專業教育顧問諮詢、線上老師解惑等獨家服務，成為家長及學員最強力的學習後盾。

「優秀，是可以培養的」秉持著因材施教的理念，范玉璋說，三貝德數位學習平台整合學習數據，量身打造學員讀書計畫，透過輔導團隊追蹤、指導，實現精準個人化學習。為了減輕大家對108課綱新制的焦慮，不僅重製更新素養課程，更提供智慧學習歷程規劃、雲端備份以及志願校系分析全面升級服務。

范玉璋認為成功經驗可以被複製，期許學員自我勉勵並設定志願目標，找對學習工具與方式，努力實踐理想未來。 三貝德／攝影提供

自主規劃彈性學習 設定目標踏實圓夢

如願考上醫學系，林煒宸最想感謝父母親的支持，讓他能免去奔波補習班，在家運用「升學王」自主規劃、彈性學習，平時讀書或考前衝刺皆從中取得有效幫助，也因此獲得亮眼成績。

范玉璋認為成功是可以被複製的，藉此期許三貝德學員以林煒宸為榜樣，自我勉勵、設定志願目標，找對學習工具與方式，努力實踐屬於自己的理想未來。