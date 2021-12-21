陽明交大產學創新研究學院揭牌典禮　明年正式入學

立法院今年通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，協助國立大學設立重點領域研究學院培育相關產業人才。陽明交大領先全台成立產學創新研究學院，成為台灣第一個申請並獲准成立的重點領域研究學院。學院於本（110）學年度開始招生，明年正式入學。

陽明交大今天舉辦產學創新研究學院揭牌典禮，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、市長林智堅與台積電、鴻海、緯創資通、力積電、研華、聯發科、聯詠七間合作企業代表，台灣半導體產業協會、國際半導體產業協會與學、研界代表接受邀到場。

蔡英文表示，在全球半導體產業競爭激烈下，培養下世代高科技人才就是現階段重要工作，她以三大決定，加速人才培育速度。

第一，五月通過創新條例，鬆綁法規，打破很多法規限制，以更大空間，創立人才機構；第二，人才將來要到產業界，產業界全程參與學程設、教學設計，唯有企業界參與，出來才是最好的人才；第三，國家資源有限，她也邀請業界一起共襄盛舉，以業界、國發會資源投入，還有各大學校友、產業朋友額外挹注，半導體學院成為有史以來，資源方面最堅實機構。

蔡英文說，今揭牌的產學創新研究學院將以產學共創雙向模式，為台灣產業發展超前部署，產學更合作，一起打世界盃。

蘇貞昌指出，疫情影響生活，也讓全球產業鏈重組，台灣土地不大但人才很多，透過頂尖大學和業界強強合作，培育出菁英人才和世界競爭，作為政府要知道人民、地方、產業、國際需要什麼，「台灣不但已經掌握一席之地，還要擴大領先從加法變乘法，讓人才擁有好舞台。」

「有機式的成長有其成長邊界，但透過合併與互補，可以突破自我能力的界線，再創發展的第二條曲線」林智堅引用中美矽晶、環球晶圓董事長徐秀蘭所言，表示全球經貿局勢快速變化、全球產業鏈重組，台灣導體產業正面臨全球競爭，因此提倡大新竹合併升格，解決過去因縣市分治所造成行政效率問題，透過政府、民間強強合作，才能讓台灣半導體持續引領全球，成為國家重要戰略產業，更成為半導體產業強而有力的後盾。

陽明交大校長林奇宏表示，陽明交大產學創新研究學院以「前瞻半導體」及「智能系統」作為重點領域成立研究所。前瞻半導體研究將借重學校奈米中心製程設備，中心擁有超過100台半導體設備，已建置潔淨室面積超過3000平方米，為全國大學之冠；智能系統研究有本校資訊中心大型智能運算雲端平台，及國網中心巨型智能運算雲端平台作為後盾。

創新研究學院以創新編組和流體型組織平台，跨域橫向串連校內學院（如電機學院、工學院、理學院、資訊學院、智慧科學暨綠能學院、醫學院）、研究中心、聯合研發中心以及國際半導體學院，發揮最大加乘綜效。學院由前台積電技術長、陽明交大國際半導體產業學院講座教授孫元成擔任院長，教授唐震寰、教授張翼擔任副院長。學院聚焦頂尖研究與菁英人培，因應下世代半導體、人工智慧、量子運算、物聯網與寬頻通訊等前瞻技術，與產業共同培育世界盃人才，協助推動國家產業升級，成為驅動台灣下世代產業成長的核心。