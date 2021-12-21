全國第1本跨領域學科雙語教育專書發表 分享成功經驗

為推動雙語教育，台南市西門實小與成功大學教授鄒文莉共同編印「成功的跨領域學科雙語教育-西門實小教學卓越典範」一書，今天發表，分享推動雙語教育的成功經驗。市長黃偉哲感謝皇亮科技協助印製1200本捐贈全市學校，期待台南雙語繼續揚帆、造福學生。

黃偉哲表示，台南子弟能夠走出世界，就是靠國際語言，就任以來全面推動雙語教育，首創全國成立「雙語輔導團」，推動「雙語學校倍增計畫」，更在今年成立雙語中心。「採雙語教學」是需要學理來引導，欣喜成功大學協助，相信這本「成功的跨領域學科雙語教育」，可以吸引更多學校以及還在摸索雙語教育的教師加入。

教育局長鄭新輝表示，今年已開始要求全市中小學提出學校雙語中程計畫，依每周推動雙語課程節數，分為A、B、C雙語學校，目標是2024年全部學校都是A類或B類雙語學校。他感佩西門實小團隊透過無數次的共備，教師互相協助、支持以及陪伴，在各領域嘗試實施雙語教育，才有今天的成功經驗，期待未來有更多的學校能夠分享推動雙語教育的成功經驗。

西門實小校長呂翠鈴指出，此書包含生活、數學、健體、藝術、綜合、彈性等領域課程以及評量示例，嘗試運用學校這幾年的雙語實驗小學的經驗，建立學校雙語教育的支持系統。書中也分享了自己在臨海小校推動雙語的心路歷程，從提升教師能力、改變家長心態，再到創新教材教法，希望透過自己的經驗，幫助南市達成校校都有雙語課程的目標。

教育局表示，1200本專書未來會透過校長會議發送全市學校，專書電子檔也會掛載於「台南市雙語暨英語教育資源中心」網站無償提供各界下載，共同為2030雙語國家努力。