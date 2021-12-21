快訊

不再只是四小龍！看韓國軍力的再復興

【合併之亂／上】大新竹升格背後的算計…打破「苗栗國」深藍鐵票、併吞最肥區域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六都專幼教保員剩高雄沒補齊 全教產籲速補人力

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全國教育產業總工會（全教產）今天表示，教育部才剛召開幼兒園師生比公聽會，隨後就有高雄市專設幼兒園（專幼）指控，六都僅剩高雄沒增置教保服務員。記者趙宥寧／攝影
全國教育產業總工會（全教產）今天表示，教育部才剛召開幼兒園師生比公聽會，隨後就有高雄市專設幼兒園（專幼）指控，六都僅剩高雄沒增置教保服務員。記者趙宥寧／攝影

全國教育產業總工會（全教產）今天表示，教育部才剛召開幼兒園師生比公聽會，隨後就有高雄市專設幼兒園（專幼）指控，六都僅剩高雄沒增置教保服務員，導致老師們下班後必須留下來做行政工作，影響身心及家庭生活甚鉅。

全教產表示，依「幼兒園行政組織及員額編制標準」，幼兒園員額編制除了第7條（公立學校附設幼兒園之員額編制）情形外，招收人數在一百五十人以下者，得再增置教保服務人員1人；逾一百五十人者，得再增置教保服務人員2人。

高雄公立專幼目前僅剩5園，招收學生人數皆達150人以上，全教產指出，高雄依法應每園增置2名教保服務人員，台北市、台中市、桃園市、台南市、新北市於2019年起至今年2月均已增置人力唯獨高雄市「無增置人力」。

全教產也發現，幼教現場堪比血汗工廠，教保服務人員從早上上班至下午放學，均無法擁有休息時間，專幼作息時間表裡的中午用餐及午休時間，幼生均需教保服務人員在旁密集照顧，但目前1:15師生比人力配置下，老師每天累垮。

全教產也提到，專幼組長還需同時帶班及兼行政，卻因無增置人力，沒人協助入班及行政事務，勞動條件遠比各縣市專幼、國小附幼還差。

幼兒園 高雄市

延伸閱讀

扶輪社捐2部勘查車 徐國勇：對高雄嘉義救災助益大

高雄沒有增置專幼人力？全教產批血汗幼教

高雄首座 寶業里滯洪池遊戲場啟用

港都夜未眠 高雄夜經濟正發酵

相關新聞

軍公教調薪4% 教團籲大專兼任師鐘點費一併調漲

高教工會今天表示，軍公教明年調薪4%，呼籲大專兼任教師鐘點費一併調漲且公私立不脫鉤。教育部回應，已針對公立大專鐘點費進行...

禁愛令爭議 南山中學：辦法已修正

新北私立南山中學本學期公布《學生謹言慎行實施辦法》，不僅有禁愛令，還明訂學長學弟制。校長蔡銘城13日受訪時稱，已經要求學...

六都專幼教保員剩高雄沒補齊 全教產籲速補人力

全國教育產業總工會（全教產）今天表示，教育部才剛召開幼兒園師生比公聽會，隨後就有高雄市專設幼兒園（專幼）指控，六都僅剩高...

陽明交大產學創新研究學院揭牌典禮　明年正式入學

立法院今年通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，協助國立大學設立重點領域研究學院培育相關產業人才。陽明交大領先...

全國第1本跨領域學科雙語教育專書發表 分享成功經驗

為推動雙語教育，台南市西門實小與成功大學教授鄒文莉共同編印「成功的跨領域學科雙語教育-西門實小教學卓越典範」一書，今天發...

模擬公投 國中生的視角「2好2壞」跨越藍綠

4項公投甫落幕，苗栗縣公館國中模擬公投昨天開票，投票率6成多，結果在重啟核四、公投綁大選案，不同意票占多數，反萊豬進口、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。