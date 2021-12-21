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六都專幼教保員剩高雄沒補齊 全教產籲速補人力
全國教育產業總工會（全教產）今天表示，教育部才剛召開幼兒園師生比公聽會，隨後就有高雄市專設幼兒園（專幼）指控，六都僅剩高雄沒增置教保服務員，導致老師們下班後必須留下來做行政工作，影響身心及家庭生活甚鉅。
全教產表示，依「幼兒園行政組織及員額編制標準」，幼兒園員額編制除了第7條（公立學校附設幼兒園之員額編制）情形外，招收人數在一百五十人以下者，得再增置教保服務人員1人；逾一百五十人者，得再增置教保服務人員2人。
高雄公立專幼目前僅剩5園，招收學生人數皆達150人以上，全教產指出，高雄依法應每園增置2名教保服務人員，台北市、台中市、桃園市、台南市、新北市於2019年起至今年2月均已增置人力唯獨高雄市「無增置人力」。
全教產也發現，幼教現場堪比血汗工廠，教保服務人員從早上上班至下午放學，均無法擁有休息時間，專幼作息時間表裡的中午用餐及午休時間，幼生均需教保服務人員在旁密集照顧，但目前1:15師生比人力配置下，老師每天累垮。
全教產也提到，專幼組長還需同時帶班及兼行政，卻因無增置人力，沒人協助入班及行政事務，勞動條件遠比各縣市專幼、國小附幼還差。
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