南台科大博士生蘇健平獲獎無數 再獲技職之光表揚

南台科大電子系博士生蘇健平研究雲端物聯網系統、穿戴式裝置與其聯網系統、與人工智慧聯網系統並應用數位醫療與健康照護；作品獲6項國際競賽獎、12項全國競賽獎和2項發明專利，發表2篇國際期刊、26篇國際研討會論文、3次最佳英文展示解說獎項，並參與執行9項科技部、1項教育部計畫與4項產學合作技轉。南台科大今再發布喜訊，蘇健平以「人工智慧物聯網專業」獲今年教育部「技職之光傑出獎」表揚。

今年第17屆技職之光有1554人參與遴選，僅23人以在國際創新發明與專業證照等領域具有傑出表現獲「技職傑出獎」。

校方表示，蘇健平是南台從大學到碩博士班培育出來的技職狀元，電子系張萬榮教授指導下更以「AI無喉者發聲輔助系統(TsVocie)」獲光寶創新獎金獎、科技部鼓勵實務型研究專案計畫「可應用於美容美髮業之智能頭皮膚質檢測系統研製」、研發成果獲去年科技部未來科技獎、與以「AI義肢仿生輔具(AI Armature)」獲今年科技部FiTi創新創業激勵計畫創業傑出獎等大獎肯定。

蘇健平還到國高中為學生AIoT基礎概念短期教學，也兼任南台科大講師，將所學技術與產品開發經驗教給更多學生，回饋社會。