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模擬公投 國中生的視角「2好2壞」跨越藍綠

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館國中模擬公投昨天開票，結果「2好2壞」。圖／公館國中提供
苗栗縣公館國中模擬公投昨天開票，結果「2好2壞」。圖／公館國中提供

4項公投甫落幕，苗栗縣公館國中模擬公投昨天開票，投票率6成多，結果在重啟核四、公投綁大選案，不同意票占多數，反萊豬進口、珍愛藻礁案，同意票占多數，校長方麗萍認為「2好2壞」跨越藍綠，學生都上了公民素養的一課。

公館國中的模擬公投，723名學生分批於12月16日、17日投票，校方為避免困擾，特別選在公投結束後昨天開票，結果與全國公投4項都不同意，或是苗栗縣公投4項都同意都不一樣，國中生的視角與大人公投的「距離」，也引發師生討論。

其中，重啟核四公投案，投票率66.11%，同意占43.1%，不同意55.86%，無效票3張；反萊豬進口公投案，投票率67.08%，同意占59.38%，不同意40.41%，無效票1張；公投綁大選公投案，投票率66.94%，同意占49.38%，不同意50.21%，無效票2張；珍愛藻礁公投案，投票率65.98%，同意占62.05%，不同意37.32%，無效票3張。

館中指出，8年級社會領域公民科第6章「政治參與」，提及公投相關內容，國中教育會考也可能會考，但對於國中生卻是段遙遠的距離，趁著公投熱度，讓時事議題融入校園生活中，辦理模擬公投。

館中教務主任劉傳鐘說，公投前校方張貼4案正反意見表，並集合學生宣導，培養學生「先思考，再決定」的公民素養，同時提醒找資料驗證，不能只被師長、他人或媒體的意見左右影響。

此外，尊重學生的意願，也可以選擇不投票，選票單特別設計理由欄，除同意或不同意外，還可以寫下對於不同議題的看法，選票成了學習單，校方鼓勵這些學生，還會辦理抽獎活動，送出籃球等獎品。

9年級學生韋雅閑表示，模擬公投體驗到投票流程，了解最近新聞的議題，知道4大公投議題可能對生活會造成的影響，讓她有更多元的觀點，與練習公民應具備的能力和態度。

苗栗縣公館國中模擬公投昨天開票，結果「2好2壞」。圖／公館國中提供
苗栗縣公館國中模擬公投昨天開票，結果「2好2壞」。圖／公館國中提供

公投 投票率 國中教育會考

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