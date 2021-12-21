南山中學遭爆有禁愛令 校長竟嗆：別以為訴諸媒體有用

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北私立南山中學《學生謹言慎行實施辦法》中仍規範禁愛令，校方稱已經把「記大過」字眼改掉。圖／讀者提供
新北私立南山中學《學生謹言慎行實施辦法》中仍規範禁愛令，校方稱已經把「記大過」字眼改掉。圖／讀者提供

新北私立南山中學本學期公布《學生謹言慎行實施辦法》，不僅有禁愛令，還明訂學長學弟制。校長蔡銘城13日受訪時稱，已經要求學務處修正不合時宜的規定，不料15日周會竟態度大轉彎，恐嚇學生「別以為訴諸媒體，就能達到你想達到的」，然而校方矢口否認稱「絕對沒有這樣說」，校長在截稿前仍未接電話。

私立南山中學這學期公布《學生謹言慎行實施辦法》，其中禁愛令與學長學弟制最令人詬病。校長日前受訪時說，相關規定未通過校務會議，牴觸校規也無法施行。隨後該校粉專「南山校園新聞台」發文，稱《學生謹言慎行實施辦法》部分條文不合時宜，經檢視後將適時修正。

不料15日周會時，校長與訓育組長的態度大轉變。不只一名學生轉述，兩人先後說「別以為訴諸媒體，就能達到你想達到的，學校有學校的堅持，不管是服儀還是禁愛令。」顯示先前聲稱要修改不合時宜的規定，僅是口惠而實不至。

該校高一男同學向本報投訴，稱自己因跟女同學行為較為親密，就被記兩支警告，且在這一年內，已經聽過至少5至6位同學，因相同情形被記過。另外，校長信箱形同虛設，不只看信的人並非校長，投訴的學生還會被老師找上門「關切」。

南山中學秘書處主任崔秀雲說，學校是希望很融合的把這件事處理好，「校長絕對沒有提到這句話。」崔指出，獎懲辦法已經修正，沒有「記大過」字眼，且學生手冊（即為《學生謹言慎行實施辦法》）與獎懲辦法不同，學校忘記將手冊上記大過拿掉，所以校方也很懊惱，「怎麼當初修改，會沒看這幾字？」

至於禁愛令是否不合時宜，崔說，會規勸學生盡量不要有親密的行為，但沒有禁止他們在情感發展，不過學期末的學務會議上，將會把內容用正面用詞改掉。

服儀 新北 恐嚇

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新北私立南山中學竟仍有禁愛令 校長：已指示會修正

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