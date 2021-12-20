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特教學生畫畫當神秘禮物送媽媽 拿下特教美術比賽第1名

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市「Vivid Love 特殊教育學生美術比賽」成績出爐，市長林右昌（右）今天頒獎表揚得獎學生。記者邱瑞杰／攝影
基隆市「Vivid Love 特殊教育學生美術比賽」成績出爐，市長林右昌（右）今天頒獎表揚得獎學生。記者邱瑞杰／攝影

基隆市「Vivid Love 特殊教育學生美術比賽」成績出爐，市長林右昌今天頒獎表揚得獎學生。安樂高中國中部學生陳泰安獲得國中特教班（特國乙）第1名及評審團大獎。他的媽媽說，陳泰安每次拿作品給她看時，都會像是送上神秘禮物一樣，很可愛。

市府教育處表示，今年有繪畫及拼貼類434件、影片類13件，共447件作品參賽，作品主題是「基隆」，最後有151名學生的133件作品得獎，創歷年新高。比賽分特教組、關懷宣導組，希望藉由比賽提供身心障礙學生展現美術才能及自我成長的機會，並鼓勵普通班同儕參與，營造愛與平等的人文無障礙校園。

今年特教學生美術比賽由安樂高中承辦，林右昌下午前往安中頒獎表揚得獎學生。林說，小時候的兩個志願當動物園園長和畫家，並吐露在課本畫了不少圖畫。

林右昌表示，「每一個孩子都是我們的寶貝」，弱勢跟特殊教育學生應該要給予更多的資源跟關注，因此市府特別籌辦比賽。成績揭曉後他也來頒獎，勉勵獲獎小朋友發揮天賦，繼續在畫紙上揮灑，並向辛苦的家長致意。

陳泰安愛畫畫，因為家裡開餐飲店，他畫出媽媽平常料理的食物，筆觸細膩，色彩豐富活潑，獲得第1名。他的媽媽說，特殊孩子往往容易被忽略，謝謝市府舉辦比賽，讓孩子能透過另一種方式表達內心想法。兒子從小喜歡畫畫，每次完成作品都會藏起來，當作神秘禮物，給她帶來驚喜。

市府去年有舉辦特殊教育學生美術比賽得獎作品展覽，今年考量疫情取消實體展覽。教育處長林祝里說，為了讓更多人欣賞基隆市特殊生作品，決定將翻拍今年得獎作品，交由專業導演進行線上展覽平台設計，預計明年推出線上展覽平台「Drawing Miracles 畫出奇『基』2021」，讓更多人能欣賞到這群特教孩子的作品。

基隆市「Vivid Love 特殊教育學生美術比賽」成績出爐，市長林右昌（右）今天頒獎表揚得獎學生。記者邱瑞杰／攝影
基隆市「Vivid Love 特殊教育學生美術比賽」成績出爐，市長林右昌（右）今天頒獎表揚得獎學生。記者邱瑞杰／攝影
基隆市「Vivid Love 特殊教育學生美術比賽」成績出爐，市長林右昌（右）今天頒獎表揚得獎學生。記者邱瑞杰／攝影
基隆市「Vivid Love 特殊教育學生美術比賽」成績出爐，市長林右昌（右）今天頒獎表揚得獎學生。記者邱瑞杰／攝影
基隆市「Vivid Love 特殊教育學生美術比賽」成績出爐，市長林右昌（後右）今天頒獎表揚得獎學生。記者邱瑞杰／攝影
基隆市「Vivid Love 特殊教育學生美術比賽」成績出爐，市長林右昌（後右）今天頒獎表揚得獎學生。記者邱瑞杰／攝影
基隆市「Vivid Love 特殊教育學生美術比賽」成績出爐，市長林右昌今天頒獎表揚得獎學生。記者邱瑞杰／攝影
基隆市「Vivid Love 特殊教育學生美術比賽」成績出爐，市長林右昌今天頒獎表揚得獎學生。記者邱瑞杰／攝影

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