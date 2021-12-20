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明年釋205個留學獎金名額 每人每年補助1.6萬美元

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
111年留學獎學金提供205個名額，一般生每人每年核發1萬6000美元，受獎年限最長2年。本報資料照片
111年留學獎學金提供205個名額，一般生每人每年核發1萬6000美元，受獎年限最長2年。本報資料照片

111年留學獎學金甄試簡章出爐，教育部表示，為鼓勵優秀青年赴國外（不含大陸地區及香港、澳門）知名大學攻讀博碩士學位，一般生每人每年核發1萬6000美元，受獎年限最長2年；特殊生（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生）每人每年核發3萬美元，受獎年限最長3年。

教育部指出，111年留學獎學金甄試報名從明年1月13上午8時30分開跑，至111年2月9日中午12時止。申請人已申請國外優秀大學，但無法於前述網路報名截止時間前取得入學許可者，入學許可繳交截止日期可延長到111年3月14日。

教育部國際司統計，111年留學獎學金提供205個名額，包括190個一般生名額（一般學群名額155名、選送赴特定國家名額35名）及15個特殊生名額（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生各5名） 。此獎學金甄試採書面審查，擇優錄取。

國際司提醒，留學獎學金申請人須於報名截止日前取得國外大學校院博（碩）士入學許可，或已在國外博（碩）士班就讀。一般生除「藝術學群」、「建築、規劃與設計學群」及選送赴新南向國家申請人得選擇攻讀碩士或博士課程外，其餘學群都須攻讀博士課程；特殊生則不限學群可選擇攻讀碩士或博士課程。

教育部 留學

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