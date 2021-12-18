不讓閱讀流於形式 新北能力分級：不再全班看同一本書

為推動閱讀教育，新北市自台北縣時期先購置圖書，升格後進行圖書館改造，近年設置閱推教師，規劃全校、跨班性的閱讀，去年展開第四階段的智慧閱讀，與國立台灣師範大學合作，主推適性閱讀，透過測驗分析學生閱讀能力，依據能力推薦不同書籍，學生便不再全班看同一本書。

除了早年便開始推行的硬體設備改建，近幾年著重在閱推教室的設置，以每周減10節課為誘因，鼓勵學校老師成為閱推教師。新北教育局國小教育科長林奕成說，目前新北約有200多位閱推教師，規劃全校、跨班性的閱讀，且這部分中央有撥預算，新北也有挹注，讓學校有專責的閱推老師，當課程結束時給予閱推老師減課。

另外，新北去年開始推動智慧閱讀，電子書與線上閱讀僅是一小部分，最主要的內容為適性閱讀。由於閱讀並非正式考科，較難有明確分數去分析，過往推動閱讀時，往往是全班讀同一本內容，導致閱讀流於形式，學生吸收與否，難以評斷。而新北去年開始與台師大合作，學生先檢測閱讀程度，依照分級去推薦適合書籍。

林奕成說，去年試辦52所國中小，有6300位學生參與，一年後檢測閱讀理解成績，平均進步11個百分等級。今年就有不少學校報名，目前90所學校共1萬3000人參與，同時優先給偏鄉學校名額。